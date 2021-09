Gifhorn

Das ist eine gute Nachricht für alle Gifhornerinnen und Gifhorner: In diesem Jahr soll’s mit dem Schlossmarkt zum Advent – er fiel 2020 den strengen Corona-Vorgaben zum Opfer – endlich wieder klappen. Ein Organisationsteam der Kreisverwaltung feilt an einem Konzept für das Event. Allerdings wird der Markt ein anderes Gesicht haben, als in den Vorjahren.

„Der Schlossmarkt zum Advent sollte eigentlich bereits 2020 sein 25. Jubiläum feiern, musste aber wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden“, blickt Verwaltungschef und Landrat Dr. Andreas Ebel zurück. In nicht einmal neun Wochen plant ein „Kreativteam“ des Kreises am ersten Adventswochenende einen Neustart – allerdings wird es Einschränkungen und Änderungen beim Gesamtablauf geben.

Nicht in gewohnter Form

„Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage und den damit verbundenen Infektionsschutzmaßnahmen ist eine Durchführung des Schlossmarktes auch in diesem Jahr nicht in gewohnter Form möglich“, steht für Ebel inzwischen fest. Weil es im Rittersaal angesichts der üblichen Zahl von mehreren Tausend Besucherinnen und Besuchern und rund 50 Ausstellern zu eng werden könnte, soll sich der Schlossmarkt zum Advent schwerpunktmäßig im Freien abspielen.

Keine Innenraum-Nutzung

„Fest steht bereits, dass nach Möglichkeit keine Innenräume des Schlosses genutzt werden sollen“, geht der Landrat auf das veränderte Bild des Marktes ein, der laut Gesellschaft Lüneburger Heide Tourismus auf Platz fünf von 100 Weihnachtsmärkten in der Region steht. Mehr Stände und Buden im Schlosshof: „Entsprechend soll der Zugang in den Außenbereichen des Schlosses ausgeweitet werden“, kündigt Gifhorns Landrat an.

Schlossmarkt zum Advent: Im Corona-Modus soll es in neun Wochen die 25. Auflage geben. Verkaufsstände im Rittersaal sehen die Planungen jedoch nicht vor. Quelle: Michael Franke/Archiv

Am bewährten und bekannten Termin will das Kreativteam des Kreises festhalten. Ebel: „Der Wunsch und das Ziel der Kreisverwaltung ist es weiterhin, den Bürgerinnen und Bürgern eine schöne Veranstaltung in der Adventszeit anzubieten.“ Hierfür sei traditionell wieder das erste Adventswochenende ausgewählt worden. Demnach soll der Schlosssmarkt in diesem Jahr am 27. und 28. November stattfinden.

Weitere Details zum genauen Ablauf des Schlossmarktes und zur Anzahl der daran beteiligten Ausstellerinnen und Aussteller gab’s aus der Chefetages des Schlosses noch nicht. „Nähere Informationen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider noch nicht gemacht werden, da das verwaltungsinterne Kreativteam die Arbeit gerade erst aufgenommen hat“, bittet Ebel um Verständnis.

AZ-Aktion Helfen vor Ort profitiert

Der Schlossmarkt zum Advent ist seit einem Vierteljahrhundert auch eine wichtige Veranstaltung, um armen Menschen im Landkreis zu helfen. Über die AZ-Aktion Helfen vor Ort gingen allein im Jahr 2019 genau 11 300 Euro an hilfsbedürftige Familien aus dem Landkreis Gifhorn.

Nur Mini-Markt in der City

Anders als der Kreis hat die Stadtverwaltung inzwischen ihren großen Weihnachtsmarkt in Gifhorns Fußgängerzone abgesagt. Bereits Mitte August teilte die Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing GmbH (WiSta)mit, dass es den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt nicht in der bekannten Form geben werde. Die Stadt plant wie im Vorjahr lediglich mit einer Ersatz-Veranstaltung im Mini-Format. Hohe Inzidenzzahlen ließen jedoch 2020 selbst diesen abgespeckten Weihnachtsmarkt – geplant wurde mit lediglich 15 Buden und Ständen – nicht zu. Er fiel flach. Die Absage kam Mitte November 2020.

Von Uwe Stadtlich