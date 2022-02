Gifhorn

Für Solidarität und gegen Hass und Antisemitismus: Unter diesem Motto hatte ein breites Bündnis verschiedener Institutionen am Samstagvormittag zu einer Kundgebung auf Gifhorns Schillerplatz eingeladen. Mehr als 200 Menschen beteiligten sich daran – und setzten ein Zeichen gegen eine Demo der „Montagsspaziergänger“ auf den Schlosswiesen. In einer emotionalen Rede rief Bürgermeister Matthias Nerlich zur Hilfe für die Ukraine auf.

Parteien, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und auch Vereine: Das Organisationsteam, das auch Info- und Mitmachaktionen an Ständen in der Fußgängerzone vorbereitet hatte, war mit der Resonanz zufrieden. „Alles, was Gifhorn bunt und vielfältig macht, ist hier versammelt“, begrüßte Mitveranstalter Martin Wrasmann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

„Demokratie wird zerbombt“

„Wir wollen ein Zeichen setzen für die Opfer der Pandemie, für die Pflegekräfte und auch für die Demokratie“, eröffnete Gifhorns Superintendentin Sylvia Pfannschmidt die Liste der prominenten Rednerinnen und Redner. „Was gar nicht geht, sind Menschen, die heute auf den Schlosswiesen sprechen und die Impfkampagne als größten Völkermord der Geschichte bezeichnen“, lehnte sie Querdenker-Thesen entschieden ab. Entsetzt zeigte sich die Superintendentin über den Ukraine-Krieg, „wo die Hoffnung auf Demokratie gerade zerbombt wird“.

Nicht wegducken und wegschauen

Für die Demokratie einstehen und sich entschieden gegen Nationalismus aussprechen: Europa-Politikerin Lena Dupont (CDU) und auch Detlef Tanke, ehemaliger Generalsekretär der niedersächsischen SPD, machten in ihren Redebeiträgen deutlich, warum es sich lohnt für Parteien und Wahlen einzustehen. „Wer von Lügenpresse spricht, greift eine Säule der Demokratie an“, bezeichnete Tanke die Querdenker als „Falschdenker, Lügnerinnen und Lügner“. „Wir haben zu oft weggeschaut und uns weggeduckt, wenn es um Ungleichheit und Missstände ging“, rief Tanke auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg zum Umdenken auf.

Impf-Spenden für Afrika

Spenden sammeln, um Corona-Impfungen in armen Länder voranzubringen: Mit dem Projekt Butiro in Uganda machte Karsten Wolpers deutlich, warum die Menschen in Afrika auf die Hilfe anderer Länder angewiesen sind. „Dort sind nur vier Prozent der Menschen geimpft“, fordert Wolpers zu Spenden (Aktion FairImpfen) mit UNICEF-Unterstützung auf. Eine weltweit gerechte Verteilung der Impfstoffe sei notwendig, um auch in den Ländern der dritten Welt die Pandemie zu besiegen und neue Corona-Mutanten zu verhindern.

„Solidarisch gegen Corona“: Zur Kundgebung gehörten auch Info-Stände und Mitmach-Aktionen in der Gifhorner Fußgängerzone. Ein breites Bündnis hatte die Veranstaltung organisiert. Quelle: Lea Behrens

„Guten Morgen, wir leben noch“: Diese Nachricht, die eine junge Frau am Samstagmorgen aus der Partnerstadt Korssun nach Gifhorn gesendet hat, stellte Bürgermeister Matthias Nerlich in den Mittelpunkt seiner emotionalen und ergreifenden Rede. „Ein demokratisches Land soll von der Karte radiert werden – ich bin fassungslos und mir fällt es schwer, Worte zu finden“, forderte Nerlich gemeinsam mit dem Freundeskreis-Vorsitzender Rüdiger Wockenfuß zur Hilfe für die Gifhorner Partnerstadt auf.

Solidarität mit Korssun

Die Menschendort benötigten unter anderem Handtücher, Bettwäsche, Streichhölzer und Medikamente, so der Verwaltungschef. Die Stadt müsse sich zudem auch auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet Ukraine vorbereiten. „Lassen sie uns gemeinsam dafür Wege suchen – diese Menschen haben verdient, dass wir für sie da sind“, appellierte Nerlich unter lautem Applaus. Viele Menschen hätten sich inzwischen im Rathaus gemeldet und Hilfe angeboten.

Von Uwe Stadtlich