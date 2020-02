Schnuppertag am OHG: Das erleben 180 Viertklässler

Gifhorn

Das Otto-Hahn-Gymnasium hatte zum Schnuppertag geladen und 180 Viertklässler aus einem Dutzend Grundschulen kamen, um die Luft an einer weiterführenden Schule zu testen. Auch Eltern nutzten die Gelegenheit, um sich über das Angebot der Schule zu informieren.

„Richtig volle Hütte“

„Richtig voll die Hütte“, freute sich Schulleiterin Susanne Pilarski gemeinsam mit der Mittelstufenkoordinatorin und Mitorganisatorin Julietta Kaudelka-Janzyk, über den Andrang, der am Freitag im Hause herrschte. 2019, im Jahr eins nach Aufhebung der Schuleinzugsbereiche, waren 160 Grundschüler nebst Anhang in den Dannenbütteler Weg gekommen. „Diesmal kommen besonders viele aus der Sassenburg, allein 19 von der Findorff-Schule“, konstatierte Kaudelka-Janzyk.

Zur Galerie Rund 180 Grundschüler erlebten „echten“ Unterricht und einen Tag der offenen Tür.

Das vorbereitete Programm startete um 12 Uhr: Die jungen Gäste wurden auf sechs Gruppen verteilt und erlebten „eine authentische Schulstunde“ mit allem Drum und Dran – 45 Minuten lang, mit Lehrer und der Bearbeitung von jahrgangsgerechtem Stoff. Und zwar in Bio, Physik, Englisch, Geschichte, Geographie oder bilingualem Unterricht in Geschichte samt Nutzung von Apps auf den schuleigenen I-Pads.

Führungen in Großgruppen

„Wir haben uns bemüht, Sachen anzubieten, die es an der Grundschule nicht gibt“, so Kaudelka-Janzyk, die von begeisterten Kommentaren zum „richtigen Unterricht“ berichtete – im Gegensatz zur IGS, wo dieser „nur gespielt“ gewesen sei. Nach der Schulstunde gab’s eine Mittagspause und etwas zu Essen in der Mensa – unter anderem Gemüsebratlinge – sowie Schulführungen in Großgruppen, geleitet von Schülern des elften Jahrgangs.

Auf eigene Faust

Mitgeholfen haben beim Schnuppertag auch Schüler aus den neunten Klassen des OHG, die ansonsten als „Paten“ für die eignen Fünftklässler aktiv sind. Insbesondere beim Tag der offenen Tür, der um 14 Uhr startete – nach einer Aufführung der Musical-AG im Musiksaal. Nach Lust und Laune auf eigene Faust erkunden konnten die Besucher das Angebot überall in der Schule. In der Pausenhalle beispielsweise Kanufahren, Schülerzeitung, Informatik et cetera.

Gummibärchen für Sieger

Im Ostflügel präsentierten sich die Fremdsprachen und in den Fachräumen konnten naturwissenschaftliche und technische Experimente probiert werden zu Magnetismus, Elektrizität, Akustik, Optik und anderem mehr. Um den Eifer des Nachwuchses zu erhöhen, hatte man einen Wettbewerbs-Charakter eingebaut, und wer oben in der fortlaufend aktualisierten Rangliste landete, durfte sich ein Tütchen Gummibärchen aus dem Glas fischen.

Schulhund Frodo

Für die Eltern war ein Eltern-Café eingerichtet worden, zur geselligen Überbrückung von Wartezeiten. Jede Menge belegte Brötchen und Kuchen waren dafür von Mitgliedern des Schulfördervereins gespendet worden. Für etwas Exotik sorgten Zauberinnen und Halbelfen respektive entsprechend gewandete AG-Mitglieder und für Chill-Out-Momente der Schulhund Frodo.

Von Jörg Rohlfs