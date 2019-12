Partylution in der Stadthalle – 1600 Gäste sind dabei

Gifhorn

Abfeiern, tanzen und jede Menge Spaß haben: Für eine ganze Nacht lang verwandelte sich Gifhorns Stadthalle wieder einmal in einen riesigen Disco-Tempel. Zum bereits neunten Mal stand am späten Samstagabend die Partylution auf dem Programm. 1600 junge und junggebliebene Gäste waren bis zum frühen Morgen mit dabei.

Mammut-Veranstaltung

„Es macht uns weiterhin viel Freude, diese Mammut-Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, sagt David Bödecker (29), der die Partylution seit 2011 gemeinsam mit Eric Wichmann (28) organisiert. Als Abiturienten des Humboldt-Gymnasiums (HG) hatten die beiden Gifhorner – mangels Disco-Angebot in ihrer Heimatstadt – 2010 die Idee, selbst eine Mega-Party anzubieten. Mit Stadthallen-Mitarbeiter Masha Hassan wurden die Planungen nur wenige Monate später in die Tat umgesetzt. Motto damals: „Die Revolution des Gifhorner Tanzvolkes“. Die Zusammenarbeit mit den Partylution-Gründern macht Hassan auch im neunten Jahr Spaß: „Die Chemie zwischen uns hat von Anfang an gestimmt.“

Kein Auslaufmodell

Jedes Jahr kurz nach dem Weihnachtsfest eine Partylution: Mehr als 20 000 Besucherinnen und Besucher ließen es seit 2011 auf den Feten in der Stadthalle krachen. Auch bei der neunten Auflage stellten Bödecker und Wichmann unter Beweis, dass Gifhorns Partylution noch lange kein Auslaufmodell ist: 1600 Gäste – Alter zwischen 16 und 35 Jahre – strömten ab 22 Uhr in die Stadthalle. Viele hatten sich bereits vor einer Woche auf das Event eingestimmt: bei einer Partylution-Pre-Fete in der Cocktailbar mio am Schillerplatz.

Es wurde wieder kräftig gefeiert: Bei der neunten Auflage der Partylution waren 1600 Gifhornerinnen und Gifhorner dabei. Eine Wiederholung der Mega-Fete ist für 2020 geplant.

Stretch-Limo im Einsatz

Natürlich gab’s auch wieder etwas zu gewinnen: Via Facebook und Instagram wurden dieses Mal gleich zwei Stretch-Limo-Fahrten verlost. Canan Solmaz ( Groß Oesingen) und Shaker Fakousch ( Gifhorn) durften sich mit Freunden in den riesigen Limousinen zu der Partylution chauffieren lassen. Über eine Flasche Champagner freute sich Gewinnerin Leonie Kardia.

House, Elektro und R’n’B, Charts, Oldies oder Tanzmusik: DJ Justin Pollnik und DJ Jay-P heizten im Foyer und im großen Saal der Stadthalle kräftig ein. Für Sound und Licht sorgte erneut das Team von Watt&Volt – unterstützt von Bruno Peterburs, technischer Leiter der Stadthalle. Den Theken-Service übernahm das Roth-Gastro-Team unter Leitung von Katrin Witte. „Die haben alle einen super Job gemacht“, lobt Bödecker, der Medizin studiert hat und nun als Arzt in Greifswald arbeitet.

2020 geht’s weiter

Nach der Fete ist vor der Fete: Eric Wichmann – er ist inzwischen als Experte bei Volkswagen Financial Services beschäftigt – will gemeinsam mit Bödecker auch 2020 wieder eine Partylution in Gifhorns Stadthalle anbieten. „Einige Ideen haben wir schon, die zehnte Auflage soll schließlich etwas ganz besonderes werden“, geht der 28-Jährige auf die Planungen für 2020 ein. Details verrieten die beiden Organisatoren jedoch noch nicht. Go-go-Tänzer sind allerdings in Zukunft tabu: Bei einer Online-Umfrage haben sich 70 Prozent der Partylution-Fans dagegen ausgesprochen.

Für Wichmann und Bödecker steht nach neun Jahren Feten-Management jedoch eines fest: Ohne Partylution wäre Abtanzen in Gifhorn nicht möglich, denn eine Disco gibt’s immer noch nicht.

Von Uwe Stadtlich