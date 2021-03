Gifhorn

„Das ist bemerkenswert, ein sehr freudiges Ereignis und ein Schritt hin zu einer soliden Finanzierung“, kommentierte Alexander Michel, Vorstand der Hospiz Stiftung, eine Spende in Höhe von 10 000 Euro für den Bau des Hospizes in Gifhorn durch den DRK-Ortsverein Gamsen. Weil der wegen Corona 2020 kaum Ausgaben hatte, gab er das eingesparte Geld jetzt für den guten Zweck weiter.

Die wöchentlichen Seniorennachmittage im Dorfgemeinschaftshaus, Tagesfahrten, der große „Bunte Nachmittag“ im September: „Corona hat unsere Arbeit völlig durcheinander gewirbelt. Es ist alles flachgefallen im vergangenen Jahr“, berichtete DRK-Ortsvereinsvorsitzende Elke Rockel anlässlich der Übergabe eines symbolischen Schecks im Hospizbüro, an der neben Michels Vorstandskollegen Reinhard Jung auch Rockels Stellvertreterin Beate Mann teilnahm.

„Werbung für den Ortsverein“

„Der Hospizgedanke ist für den DRK-Ortsverein ein wichtiges Anliegen. Wir freuen uns, dass nun auch in Gifhorn ein Hospiz entstehen wird. Das möchten wir gerne unterstützen“, so Mann, die die Spende gleichzeitig als „Werbung für den Ortsverein“ sieht und darauf hofft, dass Gutes tun auch Gutes bewirkt im Hinblick auf ehrenamtlichen Nachwuchs, um den es mittlerweile nicht mehr sonderlich gut bestellt ist.

Der rund 150 Mitglieder zählende DRK-Ortsverein widmet sich in Gamsen fast ausschließlich der Arbeit mit Senioren, von denen es statistisch rund 800 im Ortsteil gibt. Einnahmen hat der Verein durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuwendungen durch die Stadt oder Veranstaltungen wie den beliebten Dorfweihnachtsmarkt, der letztmals 2019 stattfand. Weil 2020 kein Geld ausgegeben wurde, habe sich irgendwann die Frage gestellt, was man damit anfangen solle. Diese Frage sei im Sozialen Arbeitskreis diskutiert und beantwortet worden, betonen Mann und Reckel: „Das haben wir nicht allein entschieden.“

Für einen Neustart gerüstet

Sorgen darüber machen, dass der Ortsverein nun kein Geld mehr habe für Angebote, müsste man sich auch nicht. Man sei „für einen Neustart gerüstet“. Bis September sei wegen Corona zwar erstmal alles – außer den Blutspenden – abgesagt: „Aber was danach kommt, werden wir sehen“, so Reckel.

Betonwinkel sind zu 50 Prozent gesetzt

Abfangen des Allerufers: Alexander Michel mit einer Bauskizze vom Hospizbau. Quelle: Jörg Rohlfs

Michel und Jung berichteten anlässlich der Spendenübergabe davon, dass beim 6,5-Millionen-Projekt am Bau des Hospizes auf einem rückwärtigen Grundstück der Lindenstraße an der Aller derzeit Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt werden. Das aufwändige Abfangen des Allerufers durch Betonwinkel – der Hospizbau grenzt an das Überschwemmungsgebiet des Flüsschens – sei zur Hälfte erledigt.

Bezugsfertig im Sommer 2022

Bezugsfertig sein soll das Haus im Sommer 2022. Es soll ein „palliatives Zentrum“ werden. Das stationäre Hospiz wird über „acht bis zwölf Gästezimmer“ im Obergeschoss verfügen. Es wird Schulungs- und Veranstaltungsräume im Erdgeschoss geben sowie Büroräume für die jetzigen ambulanten Dienste Hospizarbeit und Palliativnetz Gifhorn. „Damit ein Haus für ein würdevolles Leben bis zuletzt entstehen kann und eine solide finanzielle Grundlage hat, sind wir noch auf weitere Spenden angewiesen“, erklärte Michel zum Abschluss.

Von Jörg Rohlfs