Gifhorn

Der Umschlag war ganz schön dick, der da dieser Tage im Briefkasten des Vereins Hospizarbeit steckte. Und als die Mitglieder ihn öffneten, staunten sie nicht schlecht: 10 000 Euro hatte ein Unbekannter ihnen da für ihre Arbeit in den Umschlag gesteckt. „Wir freuen uns riesig“, jubelte Vorsitzende Ingrid Pahlmann über den unerwarteten Geldregen und die große Überraschung.

Die Ausbildung der künftigen Begleiter geht trotz Corona weiter

Was mit dem Geld gemacht wird, steht noch nicht ganz fest, „aber wir haben etliche Löcher zu stopfen“, so Ingrid Pahlmann. So werden trotz Corona die künftigen Begleiter ausgebildet, „was natürlich nicht mehr in unseren Vereinsräumlichkeiten geht, wir brauchten wegen des einzuhaltenden Abstands größere Räume“. Die musste der Verein Hospizarbeit anmieten – da fallen Mietkosten an, die so nicht eingeplant waren.

Noch dürfen die Begleiter – natürlich nur auf Voranmeldung – in die Einrichtungen, um die Sterbenden zu begleiten. „Das haben wir aus der ersten Corona-Welle gelernt, dass wir die Alten und Sterbenden und ihre Angehörigen nicht alleine lassen dürfen“, betonte Ingrid Pahlmann. „Bei allen Möglichkeiten, die es sonst so gibt, um Kontakte aufrecht zu erhalten, ist der persönliche Kontakt doch durch nichts zu ersetzen.“

Schnelltests und die Anschaffung von Tablets für Videotelefonate sind im Gespräch

Damit dieser persönliche Kontakt so lange wie möglich aufrecht erhalten werden kann, überlegt der Verein aktuell, Corona-Schnelltests einzusetzen. Und noch ein Projekt ist im Gespräch: „Wir denken über die Anschaffung von Tablets nach.“ Dann könnte mittels Videotelefonie der Kontakt gehalten werden, sollten wegen Corona irgendwann doch noch die persönlichen Begleitungen unmöglich werden. „So würden wenigstens Mimik und Gestik noch vermittelt“, erklärte Ingrid Pahlmann.

All das ist mit Ausgaben verbunden, und deshalb kommt dem Verein Hospizarbeit diese unerwartete, anonyme Spende sehr gelegen. Ingrid Pahlmann: „Wir sind dem Spender unendlich dankbar für diese großzügige Spende.“

Von Christina Rudert