Gifhorn

Im Hotel und Restaurant Deutsches Haus in Gifhorns Torstraße wird weiter kräftig in den Gebäudebestand investiert. Seit 2014 hat die Eigentümer-Familie Schega-Emmerich inzwischen mehr als 1,2 Millionen Euro für die Modernisierung der traditionsreichen Immobilie ausgegeben. Jetzt wird die Außenfassade erneuert.

„Das war dringend notwendig“, sagt Hotelier Armin Schega-Emmerich, der den Betrieb gemeinsam mit Ehefrau Ulrike führt und dabei von Sohn Jan-Hendrik unterstützt wird. Im März sei damit begonnen worden, die Außenfassade an der Gebäudeseite zur Torstraße zu erneuern. Unter anderem habe das Holz im oberen Bereich einen neuen Anstrich erhalten. Ein freundlicher Gelbton statt einem düsteren Dunkelrot: Armin Schega-Emmerich ist mit dem Ergebnis zufrieden. Auch die neue und beleuchtete Außenwerbung an der Frontseite füge sich prima in das Gesamtbild ein.

Anzeige

Die Arbeiten dauern noch bis Ende Juli an

„Bis Ende Juli soll auch die Sanierung der zum Hotelparkplatz hin gelegenen Fassade abgeschlossen sein. Dort stehen momentan noch Gerüste, hinter denen die Handwerker arbeiten. „Die Gefache-Ausmauerungen werden überarbeitet und die Fachwerkbalken neu gestrichen“, erklärt der Hotel-Chef. Die komplette Fassaden-Sanierung kostet rund 35 000 Euro.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Einen ersten Teilabschnitt der Modernisierung des großen Gebäudes nahm die Eigentümer-Familie schon 2014/2015 in Angriff. Damals erfuhr das frühere Gästehaus eine Komplett-Sanierung und wurde in eine Dependance umgewandelt. Dämmungsarbeiten und auch neue Badezimmer waren unter anderem Bestandteil dieses Projekts. „Entstanden sind 20 Standardzimmer – sechs Doppel- und 14 Einzelzimmer“, erklärt Armin Schega-Emmerich. Kosten rund: 500 000 Euro.

Die Sanierung ist noch nicht abgeschlossen

2017/2018 wurden dann die Räumlichkeiten im Stammhaus auf Vordermann gebracht. 14 Komfortzimmer stehen jetzt hier den Gästen zur Verfügung. Dieses 350 000 Euro-Projekt beinhaltete zudem die komplette Erneuerung von Gaststube und Restaurant. 2018 gab’s eine weitere Baumaßnahme: Die Privaträume seines verstorbenen Schwiegervaters Kurt Emmerich ließ Armin Schega-Emmerich in einen „kombinierten Saal- und Veranstaltungsraum“ umbauen. „Ferner kam in allen Tagungsräumen der Teppich raus und wurde durch Parkett ersetzt“, so Schega-Emmerich.

Im März 2019 begonnen, im März 2019 abgeschlossen: Für 300 000 Euro wurden im Neubau die 14 Hotelzimmer modernisiert. Der Zugang zur Rezeption wurde ebenfalls verbessert: 25 000 Euro kostete der Einbau einer Automatik-Tür. Investiert hat die Eigentümer-Familie auch in den Biergarten und in die Außengastronomie. „Für Bestuhlung haben wir noch einmal 12 000 Euro ausgegeben“, weiß der Hotelier. Die Modernisierung des Deutschen Hauses ist noch nicht beendet. „2022 kommt die Küche dran“, kündigt Armin Schega Emmerich an.

Von Uwe Stadtlich