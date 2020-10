Landkreis Gifhorn

Der Glasfaserausbau im Landkreis Gifhorn wird fortgesetzt. 40 000 zusätzliche Haushalte haben ab Januar 2021 die Möglichkeit, einen kostenlosen Anschluss für schnelles Internet zu bekommen. Die Net Services GmbH setzt damit ihr Projekt unter der Marke Giffinet fort.

Bislang stand der Ausbau der sogenannten Weißen Flecken – also Gebieten mit weniger als 30 Mbit/s Internetgeschwindigkeit – im Fokus. 13 000 Haushalte hatten so die Chance, mit Giffinet einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu bekommen. Mehr als 60 Prozent von ihnen haben die Chance genutzt. Im Rahmen der Vermarktung der Weißen Flecken sei jedoch deutlich geworden, dass auch Bürger aus den sogenannten Schwarzen Flecken Bedarf an einem Glasfaseranschluss haben, berichtete Net-Services-Geschäftsführer Dirk Moysen am Donnerstag bei der Vorstellung der Pläne.

Für die Vermarktung ab Januar des kommenden Jahres wird der Landkreis in fünf Gebiete aufgeteilt.

„Ein Breitband-Anschluss ist ein Qualitätsmerkmal“, sagte Moysen. Die Vermarktungsphase soll im Januar 2021 beginnen und bis Ende des Jahres andauern. Der Bau des Glasfasernetzes soll schon im Sommer 2021 beginnen und etwa vier Jahre dauern. Dafür wird der Landkreis in fünf Vermarktungsgebiete mit jeweils 6 000 bis 9 000 Haushalten aufgeteilt. Das erste setzt sich aus der Samtgemeinde Isenbüttel und einem Teil der Samtgemeinde Meinersen zusammen. Im Anschluss folgen die Samtgemeinden Hankensbüttel und Wesendorf sowie die Stadt Wittingen. Das dritte Gebiet umfasst die Samtgemeinden Boldecker Land und Brome, im vierten Gebiet liegen die Gemeinde Sassenburg, Gemeinden aus der Samtgemeinde Meinersen und Ortsteile von Gifhorn. Das fünfte Gebiet ist die Stadt Gifhorn. Der Papenteich ist als einzige Samtgemeinde nicht dabei, weil hier bereits die Deutsche Glasfaser den Ausbau des schnellen Internets vorantreibt.

Glasfaserausbau im Landkreis Gifhorn: Weitere 40 000 Haushalte bekommen die Chance auf einen kostenlosen Anschluss. Quelle: dpa

Insgesamt können laut Net-Services-Marketingleiterin Inga Lassen rund 70 Orte aus dem Landkreis vom Glasfaserausbau durch Giffinet profitieren. Allerdings nur, wenn pro Vermarktungsgebiet eine Anschlussquote von 60 Prozent erreicht wird – sonst rechnet sich das Projekt, das ohne Fördergelder auskommen muss, für die Net Services GmbH nicht. Diese plant mit Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro, unter anderem müssen 850 Kilometer Kabel verlegt werden.

Ein Glasfaseranschluss kostet mindestens 5 000 Euro

„Der weitere Glasfaserausbau ist essenziell für die Zukunft des Landkreises Gifhorn“, freute sich Landrat Dr. Andreas Ebel über die eigenverantwortliche Maßnahme der Net Services GmbH. Zumal ein Glasfaser-Hausanschluss zwischen 5 000 und 15 000 Euro koste. Mit Giffinet sei dieser kostenlos. „Einzige Voraussetzung ist ein Vertragsabschluss mit Giffinet“, ergänzte Inga Lassen. Zwar sei die Quote von 60 Prozent ambitioniert, so der Landrat: „Aber es muss sich für das Unternehmen auch rechnen.“ Beim Ausbau der Weißen Flecken sei diese in drei der fünf Vermarktungsgebiete überschritten worden. Wegen der Förderung waren dort allerdings nur 40 Prozent erforderlich.

Von Christian Albroscheit