Giffinet-Glasfaserausbau in Gifhorn, der Sassenburg und Isenbüttel hat begonnen

Landkreis Gifhorn

Jetzt bekommen auch die Stadt Gifhorn, die Samtgemeinde Isenbüttel und die Gemeinde Sassenburg schnelles Internet durch den Landkreis-Partner Giffinet. Am Mittwoch haben die notwendigen Baumaßnahmen mit dem symbolischen ersten Spatenstich begonnen.

Drei Tiefbauunternehmen und deren Nachunternehmer übernehmen bereits weit mehr als 600 Kilometer Tiefbau und verlegen dabei mehrere Tausend Kilometer an Kabeln, um die unterversorgten Adressen des Kreisgebietes mit schnellem Internet zu versorgen. Nun werden auch in der Gemeinde Sassenburg, der Stadt Gifhorn und der Samtgemeinde Isenbüttel die Baumaßnahmen beginnen. Notwendig sind hier rund 100 Kilometer Tiefbauarbeiten.

Beteiligte setzen in Gifhorn den ersten Spatenstich

Am Mittwoch setzten Landrat Dr. Andreas Ebel, Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff und Gifhorns zweite stellvertretende Bürgermeisterin Nicole Wockenfuß den Spatenstich für die Bauarbeiten im Gifhorner Stadtgebiet. Dieser Tag markiert laut Landkreis ebenfalls den Startschuss der Arbeiten des beauftragten Tiefbauunternehmens, der Citrus Solutions GmbH. Das Unternehmen, welches ursprünglich aus Lettland stamme und dort „mit hohem Engagement und Fachwissen an der nahezu flächendeckenden Glasfaserversorgung mitgewirkt“ habe, setze seine Erfahrung und seine Kenntnisse nun verstärkt in der Bundesrepublik Deutschland ein, um auch hierzulande die Glasfaserversorgung voranzutreiben, teilt der Landkreis mit. Der Ausbau im Landkreis Gifhorn sei dabei eine von insgesamt 15 Glasfaserbaumaßnahmen des Unternehmens.

„Als Landrat des Landkreises Gifhorn freue ich mich, dass wir mit der Citrus Solutions einen international erfahrenen Partner für die Ausbaumaßnahmen der Sassenburg, der Stadt Gifhorn und der Samtgemeinde Isenbüttel gewinnen konnten und mit dem Ausbau des Glasfasernetzes im gesamten Landkreis Gifhorn gut vorankommen“, kommentierte Landrat Dr. Andreas Ebel das erfolgreiche Ausschreibungsergebnis. Karlis Gailitis, er zuständige Projektleiter der Citrus Solutions ergänzt: „Wir werden mit unserer gesammelten Erfahrung und unserem Fachwissen die bestmögliche Leistung liefern, um den Glasfaserausbau in diesem Baulos voranzubringen.

Von unserer Redaktion