Gifhorn

Wölfe leben im Landkreis Gifhorn – das ist bestätigt. Hat sich eines der Tiere jetzt auch ins Stadtgebiet vorgewagt? Passanten wollen Isegrim im Bereich der Winkler Straße gesehen haben. Die Beobachtung sorgt für Gesprächsstoff und Beunruhigung.

„Ich habe davon am vergangenen Donnerstag erfahren“, sagt Experte Joachim Remitz von den Niedersächsischen Landesforsten. Eine Frau will den Wolf nahe der Winkler Straße gesehen haben. „Sie war sich sehr sicher“, so Remitz. Aber auch andere Passanten wollen das Tier – es soll anschließend wieder in den Wald gelaufen sein – beobachtet haben.

Anzeige

Ein Wolf mitten im Gifhorner Stadtgebiet

Ein Wolf mitten im Stadtgebiet – ist das möglich? – „Man kann es nicht ganz ausschließen, doch Belege für die tatsächliche Existenz dieses Tieres gibt es bisher nicht“, so Remitz. Auch Fotodokumente seien in diesem Fall nicht vorhanden. Remitz hält es für denkbar, dass es sich um ein scheues Jungtier gehandelt haben könnte. „Sie verrennen sich ab und zu in Ortschaften, um dann sofort wieder im angrenzenden Wald zu verschwinden“, weiß Remitz.

Ein Ausflug bis nach Betzhorn ist nachgewiesen

Es sei möglich, dass der angeblich in Gifhorn aufgetauchte Wolf zu einem der beiden Rudel gehöre, die im Kreis lebten. Ein Rudel gebe es seit 2017 in Ehra-Lessien. „Wie viele Welpen aktuell dazugehören, kann nicht genau gesagt werden“, so Remitz. Die Größe eines Rudels liege bei „drei bis elf Tieren“. Ein weiteres Rudel lebe im Ringelah, fünf Welpen seien nachgewiesen. Das Rudel würde nicht nur an seinem Standort jagen. „Es bewegt sich in einem Radius von 30 bis 40 Kilometern – ein Ausflug der Fehe aus Ehra ist bei Betzhorn nachgewiesen worden“, sagt Remitz. Eine Gefahr für den Menschen würde von den Wolfsrudeln nicht ausgehen, verweist Remitz darauf, dass der Landkreis Gifhorn den Tieren ruhige und störungsarme Waldgebiete biete, in denen ausreichend Wild vorhanden sei.

Jürgen Laue, Vorsitzender der Forstgenossenschaft Ummern, Landwirt, Waldbesitzer und Jäger, sieht das Thema kritisch. Laue – er hat selbst Mastschweine, sein Sohn ein paar Rinder – ist überzeugt, dass es im Kreis mehr Wölfe gibt als offiziell bekannt gegeben. „Das Wild ist sehr heimlich geworden. Eine Ansitzjagd ist nicht mehr möglich."

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Wolf Nutztiere reißt." Auch deshalb, weil die Landesforsten wegen der Verbissschäden an neu angepflanzten Bäumen verstärkt Rehe und Hirsche abschießen lässt – und damit den Wölfen die Beute nimmt. „Diese werden vor Hunger auf die Nutztiere ausweichen“, glaubt Laue, der sich von der Politik im Stich gelassen fühlt. „Wir Landwirte sind die Prügelknaben der Nation.“

Züchterin in Sorge um ihre Islandpferde

Um die Islandpferde ihres Gestüts Reiherwinkel in Neudorf-Platendorf sorgt sich Dr. Petra Keller. „Vor einigen Wochen hatten wir hier auf unserem eigenen Grundstück einen Rehkadaver, eindeutig Wolfsriss, der – bewiesen durch die Wildkamera – in der folgenden Nacht von einem Wolf weitergefressen wurde.“ Sie verweist in diesem Zusammenhang auch auf Wolfsrisse an Pferden im Umkreis von Gifhorn – zuletzt in Wipshausen. Dort sei eine große, kräftige und gesunde Tinkerstute von einem Wolf so schwer verletzt worden, dass sie eingeschläfert werden musste.

Alle bisherigen Wolfsabwehr-Vorschläge und entsprechende Maßnahmen sind nach Auffassung der Pferdezüchterin aus der Sassenburg teuer und wirkungslos. „Ein hungriger Wolf muss fressen und da nimmt er das, was für ihn am leichtesten zu erbeuten ist – und das sind eingezäunte Tiere. Weidetierhaltung und Wölfe sind nicht miteinander kompatibel“, steht für Keller fest.

Es sei inzwischen hinlänglich bewiesen, dass Wölfe sehr wohl auch Rinder und sogar große Pferde angreifen würden und dass es auch für Schafe keinen sicheren Schutz gebe, spricht sich die Züchterin für eine „Regelung“ des Wolfsbestandes durch Abschuss aus – mit Verweis auf Schweden, Finnland und Frankreich. „Die Wolfsproblematik wird in Deutschland bei Weitem unterschätzt“, fordert sie konsequentes Handeln.

Von Uwe Stadtlich