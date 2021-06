Gibt es eine dicke Finanzspritze vom Land für Gifhorns Fußgängerzone?

Gifhorn

Die Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone steigern, um die City zum „Wohnzimmer“ für alle Gifhornerinnen und Gifhorner zu machen: Bei der Realisierung dieses Vorhabens könnte das Land eine wichtige Rolle spielen. Die Stadt hat gute Chancen auf ein 900 000-Euro-Budget aus einem jetzt gestarteten Förderprojekt.

Die Landesregierung habe das neue Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ den Kommunen am 17. Juni vorgestellt, ab diesem Zeitpunkt könnten diese einen Fördermittelantrag beim niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung stellen, erläutert Stadtsprecherin Annette Siemer. „Auf Basis der Einwohnerzahlen ist für unsere Stadt ein Budget in Höhe von 900 000 reserviert“, so Siemer. Die Förderquote betrage 90 Prozent der Kosten, zehn Prozent seien Eigenmittel.

Wichtiges Handlungsfeld

„Die Innenstadtentwicklung ist eines unserer wichtigsten Handlungsfelder der nächsten Jahre. Das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ ist für uns deshalb ein wirkungsvolles Instrument, um der City zu neuer Attraktivität zu verhelfen und strukturelle Defizite zu beheben“, sagt Bürgermeister Matthias Nerlich.

Der Verwaltungschef hatte bereits Mitte Juni bei einer digitalen Podiumsdiskussion im Beisein von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil dargelegt, dass die Fußgängerzone fit für die Zukunft gemacht werden müsse. Um die Innenstadt lebendig und attraktiv zu halten, müsse sie zum Wohnzimmer der Bürger werden, „wir brauchen eine höhere Aufenthaltsqualität“. Erreichen lasse sich das nur im Miteinander von Kommune und Geschäftsleuten, steht für Nerlich fest – und dabei könnte die Finanzspritze vom Land Gifhorn entscheidend voranbringen.

Ideen erarbeitet

Die bereits zahlreich erarbeiteten Ideen würden in den nächsten Tagen in konkrete Projekte gegossen, kündigt Stadtsprecherin Annette Siemer an. „Bis zum 15. Juli muss der Förderantrag beim Land eingegangen sein“, so Siemer. Die Zuteilung des Budgets erfolge dann im Anschluss bis zum 15. September 2021.

Gefördert werden vom Land folgende Handlungsfelder: Konzepte und Strategien, Maßnahmen gegen Leerstand und „Problem-Immobilien“ (kein Kauf), Handel und Dienstleistungen, Kultur, Freizeit und Tourismus, Natur und Klimaschutz sowie Verkehr und Logistik.

Schwerpunkte setzen

Noch lässt sich die Verwaltung nicht in die Karten gucken – und macht vorerst den Schwerpunkt für das Förderprojekt „Perspektive Innenstadt“ nicht öffentlich. „Wo die Stadt ihre Schwerpunkte setzen wird, darüber werden wir nach Fertigstellung des Förderantrags informieren“, so Siemer. Dabei dürften auch Vorschläge und Ideen aus dem bereits gestarteten Vorhaben „Fußgängerzone 2.0“ eine Rolle spielen.

Die City für die Zukunft fit machen: Die Stadt hat Ideen und formuliert diese bis zum 15. Juli in einem Förderantrag. Es geht um ein 900 000-Euro-Budget vom Land. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

In der digitalen Podiumsdiskussion hatte Nerlich jedoch schon einmal deutlich gemacht, in welche Richtung es geht. „Wir werden künftig andere Nutzergruppen in den Städten haben“, wünscht sich der Verwaltungschef eine Kombination aus Arbeiten, Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen für die Gifhorner City. Das ehemalige BGS-Gelände am Wilscher Weg könne zudem als Bildungs- und Zukunftscampus mit Ausbildungsmöglichkeiten und bezahlbarem Wohnraum entwickelt werden, schlägt Gifhorns Bürgermeister vor.

Von Uwe Stadtlich