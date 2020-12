Gifhorn

Es wurde informiert, scharf kontrolliert, mehrfach ermahnt und auch kassiert: Weil sich viele Gifhornerinnen und Gifhorner seit Pandemie-Ausbruch nicht an die Corona-Spielregeln gehalten haben, müssen sie nun tief in die Tasche greifen. Der Landkreis hat Bußgelder in Höhe von mehr als 87 000 Euro festgesetzt. Auch Betriebe wurden dichtgemacht.

„Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden insgesamt 474 Ordnungswidrigkeitenverfahren durch uns eingeleitet“, nennt Landrat Dr. Andreas Ebel Zahlen. 362 dieser Verfahren seinen gegen Privatpersonen eröffnet worden. Verstöße gegen das Abstandsgebot, ein fehlender Mund-Nasen-Schutz oder die Nichteinhaltung von Kontaktbeschränkungen seien der Grund für die Maßnahmen gewesen, führt der Verwaltungschef aus.

Anzeige

Bußgelder gegen 112 Betriebe verhängt

„Bei den übrigen 112 sind Gewerbebetriebe Adressat im eingeleiteten Bußgeldverfahren“, erläutert Ebel. Aus Verfahren, bei denen bereits ein Bescheid ergangen sei, habe der Kreis inzwischen Geldbußen von insgesamt 87 272,50 Euro festgesetzt. Davon hat Gifhorns Kreisverwaltung inzwischen genau 49 707,08 Euro einkassiert.

Aufklärungsarbeit steht im Vordergrund

Zu Pandemie-Beginn habe die Präventionsarbeit im Vordergrund gestanden: So seien Firmen über die geltenden Regelungen und Maßnahmen der Corona-Verordnungen des Landes Niedersachsen informiert worden. Die aktuell geltenden Regelungen seien besprochen worden. „Bei Verstößen wurden gemeinsam mit den Betreiberinnen und Betreibern vor Ort Lösungen erarbeitet, um die Mängel abzustellen“, erklärt Ebel. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises eine Menge Arbeit: Am Tag gab’s telefonisch oder per E-Mail bis zu 200 Beratungen – zusätzlich zu den Vor-Ort-Terminen.

Die Corona-Spielregeln einhalten: Darüber wacht auch Gifhorns Polizei. Kontrollen in der Fußgängerzone wird’s auch weiterhin geben. Quelle: Sebastian Preuß (Archiv)

Nicht bei allen Firmen im Kreisgebiet hat die Aufklärung über die Corona-Spielregeln jedoch gefruchtet: Zu Betriebsschließungen durch den Landkreis – gemeinsam mit der Polizei und in Einzelfällen auch mit dem ortsansässigen Ordnungsamt – kam es laut Ebel bei insgesamt fünf Unternehmen. Als „Spitzenreiter“ nennt der Landrat einen Betrieb, bei dem auch bei der vierten Kontrolle noch immer Verstöße festzustellen waren. Die Bußgeldstelle kümmert sich nun um die Angelegenheit. Es wird vermutlich teuer.

Regelmäßige Infos über neue Vorschriften

Ebel rät allen Gewerbebetrieben dazu, „sich regelmäßig über die geltenden Vorschriften zu informieren“. Der Landkreis Gifhorn habe dazu Merkblätter auf seiner Internetseite eingestellt, die man bei jeder Änderung auf den neuesten Stand bringe. Telefonische Infos gibt’s zudem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gewerbeamtes unter 05371-82255 oder -321.

Von Uwe Stadtlich