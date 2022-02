Landkreis Gifhorn

Entwarnung kann in Sachen Corona im Kreis Gifhorn noch lange nicht gegeben werden, denn die Kurve bei den Infektionen geht weiter nach oben. Am Sonntagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) laborbestätigt weitere 378 neue Fälle innerhalb von nur 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn stieg am Sonntag auf 1.551, am Samstag lag sie bei 1.517. Die Gesamtzahl der im Kreis Gifhorn seit Pandemiebeginn erfassten Corona-Erkrankungen liegt inzwischen bei 24.676. 265 Menschen starben bisher an oder mit Corona.

17 Covid-19-Erkrankte wurden am Sonntag auf Normalstationen im Gifhorner Helios-Klinkum behandelt, zwei Menschen mit schweren Covid-19-Verläufen befinden sich auf der Intensivstation, einer davon wird invasiv beatmet.

Von Uwe Stadtlich