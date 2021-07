Gamsen

Auch große Dinge fangen oft klein an: Sieht man die modernen Firmengebäude auf dem Gelände von Metallbau Möhring, mag man kaum glauben, dass Geschäftsführer Moritz Möhring erzählt: „Vor fünf Jahren habe ich die Firma gegründet – in der Garage meiner Oma.“

Nicht nur, dass die Firma stark expandierte – es gibt Zuwachs auf dem Gelände. Zum 1. Januar wurde die Firma Oberflächentechnik Südheide – in der Nachfolge der Firma Brandes – gegründet. Die moderne Werkhalle steht. Geschäftsführer Heiko Baars atmet tief durch mit Blick auf das Gebäude: „Den ganzen Umzug vom Wilscher Weg hierher haben wir bei laufendem Betrieb geschafft.“

Spezialist für Zäune, Treppen und Outdoor-Sonnenschutz

Möhring und Baars laden zum Firmenrundgang, um zu zeigen, wie hier nun alles Hand in Hand läuft, von Firma zu Firma. Bei Metallbau Möhring – inzwischen schon auf 25 Mitarbeiter gewachsen – steht Handwerkskunst hoch im Kurs. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Zäunen, Treppen, Outdoor-Sonnenschutz.

Privat- und Gewerbekunden können hier ihre Wünsche umsetzen lassen. Zuletzt in Corona-Zeiten boomte das Geschäft zusätzlich. „Die Leute waren zu Hause und haben es sich schick gemacht“, berichtet Möhring.

Aber es sind nicht nur die Kunden in und um Gifhorn, die das Handwerk made in Gamsen zu schätzen wissen. Beim Gang zur neuen Werkhalle der Oberflächentechnik Südheide macht Baars auf lange blaue Metallschienen aufmerksam. Die werden bald eine Aral-Tankstelle zieren.

In der 750 Quadratmeter großen Fertigungshalle lagert ein weiteres wichtiges Produktionsstandbein. Rund 1000 Fahrradrahmen warten darauf, von den Spezialisten der Oberflächentechnik Südheide veredelt zu werden.

Auch die holländische Polizei lässt in Gamsen die Räder veredeln

Firmen aus ganz Deutschland liefern die Rahmen nach Gamsen, um sie individuell farblich gestalten zu lassen. „Sogar die holländische Polizei ist Kunde“, sagt Baars und zeigt auf die dickeren Rahmen. „Das sind E-Bikes, der Markt brummt.“ Auch so manches Lastenrad von Pizza-Bringdiensten in ganz Deutschland ist möglicherweise in Gamsen veredelt worden.

Sämtliche gewünschten Farbtöne realisieren die zehn Mitarbeiter – allesamt übernommen von Firma Brandes – im speziellen Pulverbeschichtungsverfahren mit anschließendem Brennen im 180 Grad heißen Ofen.

Firmen arbeiten Hand in Hand

„Die Qualität von Oberflächen wird immer wichtiger“, erklärt Möhring. Schon alleine deshalb macht die Konstruktion von zwei Firmen Sinn, die auf engstem Raum Hand in Hand arbeiten.

Vier Millionen Euro sind in den Standort investiert. In Hinblick auf die brummende Nachfrage stellt sich noch die Frage nach einer weiteren Expansion am Standort, der insgesamt 6500 Quadratmeter Fläche hat. Möhring lächelt: „Platz hätten wir ja noch.“ Aber er möchte nicht einfach ungebremst weitermachen, sondern die Nachfrage sorgsam bedienen.

Nachwuchskräfte gesucht

Dafür könnten beide Firmen übrigens auch Nachwuchs gut gebrauchen. Noch für dieses Jahr sind Lehrstellen offen. „Echtes Handwerk ist immer noch etwas wert“, sagt Möhring.

Von Andrea Posselt