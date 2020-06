Gesundheitsamt: Das ist die Grippe-Bilanz im Corona-Jahr

Gifhorn

Die Maßnahmen gegen das Corona-Virus haben auch einem altbekannten Quälgeist die Verbreitung schwer gemacht: Die Zahl der bekannten Grippe-Fälle im Kreis Gifhorn ging seit den Einschränkungen drastisch zurück. Das Gesundheitsamt spricht anhand der Fallzahlen von einem durchschnittlichen Grippe-Jahr.

„Die Grippe-Saison ist beendet“, verkündet Amtsarzt Josef Kraft vom Gifhorner Gesundheitsamt auf Nachfrage der AZ. „Im April wurden zwei Fälle gemeldet, im Mai keiner.“ Im März – der Monat, in dessen Mitte die ersten harten Corona-Maßnahmen eingeführt wurden – gab es noch 79 Fälle, im Februar 112 und im Januar 25. Macht unterm Strich für die ersten fünf Monate dieses Jahres 218 Fälle. Im vorigen Jahr waren es 319 Fälle, darunter ein tödlicher. 2018 gab es von Januar bis Mai 404 Grippe-Fälle.

Vorsorge empfohlen: Die Mediziner raten dringend dazu, sich im Herbst gegen Grippe impfen zu lassen. Quelle: dpa Archiv

Während Kraft davon spricht, dass es aufgrund weniger Arztbesuche in der Corona-Zeit weniger Abstriche auf Influenza und damit weniger gemeldete Fälle als im Vorjahr gab, hat Hausarzt Dr. Klaus-Achim Ehlers in seiner Praxis andere Erfahrungen gemacht. Der Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung hat selbst mehr Fälle als im Vorjahr festgestellt, weil er bei Corona-Tests gleich auch Influenza habe mit testen lassen. „Da haben wir einige Grippe-Fälle rausgefischt.“ Das seien aber leichte gewesen, „die ich sonst gar nicht auf Grippe getestet hätte“. Was schwere Erkrankungen angehe, sieht auch er 2020 im Durchschnitt.

Kontaktbeschränkungen bremsen Viren jeglicher Art, von Corona bis Grippe: „Aus meiner Sicht haben die hygienischen Maßnahmen gegen das Coronavirus eine wichtige Rolle zur Minimierung der Ausbreitung von anderen viralen Infektionen, auch Influenza, geführt“, sagt Kraft. Im Gegensatz zu Corona gibt es aber gegen Influenza wirksame Gegenmittel – zum Beispiel die Impfung. Der nächste Termin wäre am besten von Oktober bis November, und nicht nur Kraft rät dringend dazu, sich vorsorglich pieksen zu lassen. „Die Grippe-Impfung ist als wirksamste Maßnahme, gegen Grippe geschützt zu sein und die Verbreitung des Virus zu stoppen, sehr wichtig und hat sich bewährt.“

Steht Run auf Grippeimpfung bevor?

Das sieht auch Ehlers so. Wer sich im Herbst gegen die Grippe impfen lasse, habe wenigstens dieses Virus nicht mehr zu fürchten und könnte einer Doppelbelastung im Falle einer Corona-Infektion aus dem Wege gehen. Ehlers rechnet damit, dass diesmal auch viel mehr Patienten freiwillig nach Grippe-Impfungen fragen werden. Darauf hofft Kraft auch im Hinblick auf bestimmte Zielgruppen: „Obwohl die Durchimpfungsrate bei den älteren Menschen und bei Risikogruppen relativ hoch ist, besteht eine niedrige Durchimpfungsrate bei medizinischem Personal, wie zum Beispiel bei den Ärzten und bei den Pflegekräften. Eine Erhöhung der Durchimpfungsrate gegen Grippe ist für die medizinischen Berufe dringend angeraten, um sich selbst und die Patienten zu schützen.“

Ereilt den Kreis Gifhorn im Herbst wegen der hohen Nachfrage möglicherweise auch hier ein Klopapier-Effekt? Ehlers glaubt nicht an einen Engpass beim Influenza-Impfstoff und beruhigt: „Die Pharmafirmen stellen genug her.“

Von Dirk Reitmeister