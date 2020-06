Geschäftsjahr 2019: GWG investiert mehrere Millionen Euro in Bestand und neue Wohnungen

Gifhorn

Die Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft blickt auf ein stabiles Geschäftsjahr 2019 zurück, das geprägt war von gesellschaftlichen Diskussionen über bezahlbares Wohnen und Bauen. Dennoch hat die GWG eine Menge investiert – und die Durchschnittsmiete liegt laut GWG unter den durchschnittlichen Bestandsmieten in Gifhorn.

Zum 31. Dezember 2019 verfügte die GWG über 2344 eigene Wohnungen, davon seien 286 öffentlich gefördert. Alle 4845 Mitglieder (Vorjahr 4681) seien entweder mit Wohnraum versorgt, Mitglieder aus Vorsorgegründen oder unterstützten das Genossenschaftsmodell auf ideelle Weise, so GWG-Vorstand Regine Wolters. Der Jahresüberschuss betrage rund 888 000 Euro und entspreche der Planung. „Die GWG hat sich im Geschäftsjahr 2019 betriebswirtschaftlich solide weiterentwickelt“, sagt Wolters.

Mehrere Millionen Euro investiert

2019 hat die Genossenschaft 3,1 Millionen Euro in Sanierung, Modernisierung und Instandhaltung investiert (Vorjahr 2,8 Millionen Euro). Das macht eine durchschnittliche Investition von 21,74 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Allein für die Instandhaltung hat die GWG rund 17 Euro pro Quadratmeter aufgewendet. Für die Neubaumaßnahme Franz & Klara in der Herzog-Franz-Straße betrug die Investitionssumme im vergangenen Jahr 1,4 Millionen Euro, insgesamt kostet das Projekt 2,85 Millionen Euro. Dort entstehen voraussichtlich bis August 2020 in einem Mehrfamilienhaus-Komplex 15 Wohnungen.

Die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter Wohnfläche belief sich im vergangenen Jahr auf 5,23 Euro (Vorjahr 5,14 Euro). Nennenswerte Leerstände waren laut GWG nicht zu verzeichnen. Die Fluktuationsquote betrug 8,89 Prozent (Vorjahr 9,48 Prozent). „Die Rahmenbedingungen lassen es im Augenblick zu, mit Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft zu blicken“, sagt GWG-Vorstand Andreas Otto. Das setze allerdings voraus, dass gegenseitige vertragliche Verpflichtungen nachhaltig erfüllt werden.

2019 sei geprägt gewesen von einer gesellschaftlichen und wohnungspolitischen Diskussion über bezahlbares Bauen und Wohnen, so Otto weiter. „Solange die Nachfrage höher ist als das Angebot, wächst für Vermieter die Chance höhere Mieten aufzurufen“, sagt Otto. Für die GWG stehe hingegen fest: „Bezahlbare Wohnungen im Bestand müssen bleiben, bezahlbare neue Wohnungen müssen entstehen.“

Corona-Einflüsse auf die GWG

Durch Corona kann die Vertreterversammlung der GWG nicht wie üblich Ende Juni tagen. Das soll jedoch – wenn möglich – zum Ende des Jahres nachgeholt werden, um Mitgliederrechte nicht zu beschneiden. Jedoch ist der Aufsichtsrat dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung gefolgt. 432 000 Euro sollen in die satzungsgemäßen, gesetzlichen und freien Rücklagen fließen. Zudem soll eine Dividende in Höhe von drei Prozent ausgeschüttet werden. Die dazu erforderlichen Beschlüsse soll die Vertreterversammlung in der zweiten Jahreshälfte fassen.

Sowohl Regine Wolters als auch Andreas Otto machen deutlich, dass auch die Wohnungswirtschaft nicht von den Folgen der Corona-Pandemie verschont bleibe. Der GWG-Vorstand rechnet mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf, die Genossenschaft stehe aufgrund ihrer stabilen Geschäftstätigkeit der vergangenen Jahre aber gut da. „Aufgrund der Corona-Krise verliert bei uns kein Mieter seine Wohnung“, betonen Wolters und Otto.

