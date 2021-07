Gifhorn

Das nennt man wohl gesucht und gefunden: Eher zufällig lernten sich vor einiger Zeit Daniel Ratke (37) aus Rötgesbüttel und Sascha Doege (40) aus Gifhorn kennen. Aus der gemeinsamen Vorliebe für hochwertigen Gin wuchs eine Idee, die sich im letzten Jahr umsetzten. Wegen Corona mussten sie den Start vertagen. Jetzt aber soll ihr giftgrünes Mobil ins Rollen kommen – auf Festivals, Firmenevents, Hochzeiten und Geburtstagspartys.

„Wir funken auf einer Wellenlänge“, sagt Ratke lachend. Auch was die Umsetzung der Idee angeht. Denn schnell war klar, dass sie mit dem Mobil ihre Freizeit opfern. Beide arbeiten hauptberuflich im Automobilsektor. „Für mich ist das hier der perfekte Ausgleich“, sagt Ratke.

„Gin ist Kult und wird es bleiben“

Nein, sie wollen nicht einfach auf einen Hype aufspringen. „Gin ist Kult und wird es bleiben“, ist Ratke überzeugt. Er habe seit Jahren die Idee zu dem Truck gehabt. Mit Doege fand er den Gin-Fan, der mit ihm die Umsetzung begann.

Im Internet entdeckten die Beiden einen Peugeot J7, Baujahr 1973. Der war zuvor in Berlin als Imbisswagen im Einsatz. Und ist eine kleine Berühmtheit: In dem ZDF-Film „Gegen die Angst“ ist der Wagen zu sehen.

Logo und Kennzeichen – nichts ist dem Zufall überlassen

Ein bisschen Arbeit in Umbau und Styling steckten Ratke und Doege. Ihnen sei wichtig, dass „Bar-Style“ die Kundschaft empfange. Nichts ist dem Zufall überlassen, selbst das GF-Kennzeichen trägt als Buchstaben GT und die Zahl 73 fürs Baujahr des Mobils. Das Logo lässt die Worte Gin inside und Tonic verschmelzen.

Zur Galerie Sie ließen es nicht nur bei der Idee: Sascha Doege und Daniel Ratke verbindet die Leidenschaft für hochwertigen Gin. Sie schufen das GINsideTonic und wollen in der Freizeit damit nun durchstarten.

An Ballermann-Kundschaft richtet sich das Duo nicht. „Es geht ums Genießen“, sagt Doege und zeigt auf eine zuvor handverlesene Auswahl an Gin-Sorten.

„Jeder Gin funktioniert auch anders“

Am liebsten beziehen sie ihr Sortiment von kleinen, exklusiven Brennereien. Und nicht jedes Tonic-Wasser kommt zu jedem Gin. Die Beiden haben eine kleine Wissenschaft draus gemacht, wie sie das Geschmackserlebnis auch für Nicht-Gintrinker zur Überraschung werden lassen. „Jeder Gin funktioniert auch anders“, sagen sie.

Entstanden ist eine zuvor erprobte Karte mit Mischvarianten. „Wer Gin bislang als zu herb erlebt hat, für den haben wir süße Varianten“, sagt Doege. Bei den ersten Einsätzen beim Festival am Heidbergsee in Braunschweig haben sie da schon so einige zum Staunen gebracht. „Erdbeer etwa ist der totale Renner.“

Auch eine alkoholfreie Variante im Angebot

Mehrere Geschmacksvarianten sind im Angebot, unter anderem Minze, Grapefruit und Zitrone. Und ja, auch eine alkoholfreie Variante gibt’s. Über Instagram und Facebook sowie Homepage halten sie Kundschaft auf dem Laufenden.

Nun muss das Geschäft mit dem giftgrünen Mobil nur noch Fahrt aufnehmen. Bald auf Festen in Gifhorn und Umgebung präsent zu sein, fänden sie super. Auch Firmen und Privatleute können das Gin-Mobil ordern. Ein reines Sommergeschäft ist ihr Unternehmen nicht. „Für Weihnachtsmärkte bieten wir Glüh-Gin an.“ Gin ist für diese Beiden nicht einfach ein Getränk, sondern „eine Leidenschaft, die geht auch im Winter“.

Von Andrea Posselt