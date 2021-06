Gifhorn

Schon der Namen des neuen Ladens im Steinweg ist eine Hommage an Gifhorn. „Allerliebst“ soll der Secondhand-Laden für Kinder heißen, den Judith Herrmann in den nächsten Tagen eröffnen möchte. Einen konkreten Termin gibt es nicht, das leer stehende Ladenlokal im Steinweg 6 will gut überlegt konzipiert sein.

„Allerliebst“ – ein Name, der auch zu Gifhorn passt

Auf Qualität möchte die 31-Jährige nämlich Wert legen. Aktuell sammelt sie den Grundstock für den Laden. „Allerliebst“ – der Name bezieht sich auch auf den gleichnamigen Fluss, der durch die Stadt fließt. „Aber hier fehlt was“, hat Judith Herrmann schon länger gedacht. Erst recht, seit sie Mutter wurde. Noch dazu sah sie, dass immer mehr Läden in Gifhorns Innenstadt leer standen. „Da ist die Idee gewachsen, einen Kinderladen zu eröffnen. Das hat mich nicht mehr losgelassen.“

Neue Wege geht sie damit nicht nur in der Gifhorner Geschäftswelt. Auch privat bedeutet das eine Abkehr vom Erlernten. Judith Herrmann studierte Tourismusmanagement, arbeitete jahrelang in der Branche. Bis sie Mutter wurde. Durch Kontakte mit anderen Eltern sei ihr immer mehr klar geworden, dass ein Secondhand-Laden speziell für Kinderkleidung und Spielsachen in jeglicher Hinsicht sinnvoll sei. Der Entschluss, neue berufliche Wege zu gehen, wurde immer klarer. Nun ist die Ladenfläche angemietet. „Etwas kalte Füße habe ich ja schon. Aber wenn ich es jetzt nicht mehr mache, dann bereue ich es vielleicht irgendwann.“

„Keine Wühltische und Ramschkisten“

Einen Laden mit „Wohlfühlcharakter“ möchte die Gifhornerin gestalten. „Keine Wühltische und Ramschkisten“, fügt sie hinzu. Zunächst möchte sie das Sortiment auch wegen der Ladengröße beschränken auf die Konfektionsgrößen vom Baby- bis Kleinkindalter, Umstandsmode und ausgewählte Spielsachen.

Aktuell sammelt sie den ersten Grundstock. Das Prinzip: Jeder, der gut erhaltene Kinderkleidung hat, kann diese bei Judith Herrmann abgeben, im Moment wegen Corona nach fester Terminvergabe. Sie sortiert die Kleidung und setzt Preise fest. Aussortiertes geht an die Eigentümer zurück. Das, was im Laden zum Weiterkauf angeboten wird, bekommt einen Preis. Bis zu drei Monate bleiben die Sachen im Angebot.

Im Juni möchte Judith Herrmann loslegen

Von der verkauften Ware gehen 40 Prozent der erzielten Summe an die ehemaligen Besitzer. Bei sehr hochwertigen und entsprechend teuren Dingen gebe es auch Einzelfallberechnungen. Wann „Allerliebst“ eröffnet wird, steht noch nicht genau fest. Der Juni soll’s jedoch werden. Bis dahin können Kunden per Whatsapp unter (01 76) 72 39 84 49 Kontakt aufnehmen. Die Öffnungszeiten richtet Judith Herrmann zunächst auf ihre familiäre Lage aus, eine Ausdehnung sei aber vorstellbar.

Mit Optimismus geht sie ans Werk. Schließlich hätten nun seit mehr als einem Jahr die Kinderflohmärkte in und um Gifhorn gefehlt. Mühsam mit Paketen Gebrauchtes hin- und herschicken sei zeitaufwändig und unrentabel. „Wer kauft schon eine Hose für drei Euro und gibt dafür noch zwei Euro Porto aus?“ Diese Rechnung müssen Eltern bald nicht mehr machen –„Allerliebst“ ist nahe des Marktplatzes zentral gelegen.

Von Andrea Posselt