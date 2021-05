Landkreis Gifhorn

Die meisten Hotelbetten im Landkreis Gifhorn sind seit Monaten wegen der Corona-Pandemie verwaist. Nur Geschäftsleute durften einchecken. Mit dem Ende der Bundesnotbremse im Landkreis Gifhorn ab Freitag und dem Gerichtsurteil vom Dienstag, dass in Niedersachsen auch Gäste aus anderen Bundesländern Urlaub machen dürfen, ist etwas Aufatmen in der Branche angesagt. Dehoga-Chef Armin Schega-Emmerich: „Das Urteil ist gerade die positivste Meldung und bringt uns sicher was.“

Wenngleich: Die Regelung sei ja ohnehin „sehr paradox“ gewesen. „Warum ein Niedersachse weniger ansteckend sein soll als jemand aus Nordrhein-Westfale, weiß ich nicht.“ Ins Bild der „nicht mehr nachvollziehbaren Regeln“ passe da, dass er nun voraussichtlich den Urlaubsgast nach einem Schnelltest fragen muss, nicht jedoch den Geschäftsreisenden.

„Auf das ganze Hin und Her hat doch gerade keiner Lust“

Aufs Pfingstgeschäft nach langer Durststrecke hatte sich auch Petra Leushake vom Hotel Bernsteinsee gefreut. Bis zum Gerichtsurteil am Dienstag musste sie jedoch Buchungen stornieren. Dass nun mit der Wende um 180 Grad plötzlich viele spontane Urlauber kommen, glaubt sie eher nicht. „Das Pfingstgeschäft ist gelaufen. Auf das ganze Hin und Her hat doch gerade keiner Lust.“ Zumal: Nach Vorgabe des Landes unterliegen Urlauber der Testpflicht. Dazu müssten sie nach Gifhorn fahren. „Aufwändig“, findet Leushake.

Der Morgen beginnt am Campingplatz Tankumsee, geführt von den Familien Gerstel und Goldbach, mit dem Studieren neuer Corona-Regeln. „Ich hatte schon vielen für Pfingsten abgesagt. Nervig, das zu entscheiden, wer kommen darf und wer nicht“, sagt Bettina Goldbach. Nun rufen alle die an, die eine bestätigte Buchung haben. Auch wenn sie aktuell nur 60 Prozent der frei verfügbaren Stellplätze vergeben darf, so schöpft sie Hoffnung: „Jetzt geht’s los. Man freut sich ja wieder auf die Gäste.“

Wohnwagen schon fertig gepackt

Das sind ausnahmslos Kurzurlauber aus Niedersachsen. Nach dem Urteil noch einmal alles umzusortieren, sei einfach zu aufwändig. Dass er nun doch Stammgäste aus Nordrhein-Westfalen und Hessen über Pfingsten auf seinem Campingplatz in Wilsche begrüßen darf, freut Frank Waßmann sehr. „Alle machen auch mit bei der Testpflicht. Die haben alle schon ihre Wohnwagen fertig gepackt und freuen sich, endlich mal dem Lagerkoller zu entfliehen.“

Von Andrea Posselt