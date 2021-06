Gifhorn

Er hat einen Freund mehrfach geschlagen und ihm schwere Verletzungen im Gesicht zugefügt: Ein 21-jähriger Gifhorner ist vor dem Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Zu dem Angriff kam es, weil das spätere Opfer sich mit der Ex-Freundin des Angeklagten traf. „Ein Tabu-Thema“, wie dieser vor Gericht sagte. Dennoch entschuldigte sich der 21-Jährige. Er habe „emotional überreagiert“, sagte er. „So etwas darf mir nicht passieren.“

Laut Anklage war er im November des vergangenen Jahres in der Wohnung des ebenfalls 21-Jährigen, der vor Gericht als Nebenkläger auftrat, aufgetaucht, überraschte ihn im Schlaf und schlug ihn mehrfach ins Gesicht. Das Opfer erlitt Brüche, Prellungen und Hämatome im Gesicht und leidet auch heute noch – mehr als ein halbes Jahr nach der Tat – unter Taubheitsgefühlen, Schmerzen und Seh-Problemen.

„Warum sind Sie so ausgerastet?“, wollte der Richter wissen, nachdem der Angeklagte den Tatvorwurf eingeräumt hatte. Sein Freund und Arbeitskollege habe sich mit seiner Ex-Freundin getroffen, berichtete der Angeklagte. Das habe ihn emotional überfordert. „Man geht nicht an die Ex-Freundin des Freundes ran“, sagte der 21-Jährige. An jenem Freitagabend habe er dann unter Alkoholeinfluss auf seinen Freund eingeschlagen. „Definitiv nicht. Das darf nicht passieren“, antwortete der junge Mann auf die Frage seines Anwalts, ob er die Tat richtig fände.

Der Angeklagte entschuldigte sich vor Gericht für seine Tat

„Ich habe überreagiert“, entschuldigte sich der Angeklagte während der Verhandlung bei seinem damaligen Freund. Kontakt zwischen den beiden gab es seit der Tat kaum. Vor Gericht nahm Letzterer die Entschuldigung an, sagt aber auch: „Man kann die Zeit nicht zurückdrehen.“ Der Anwalt des Nebenklägers bescheinigte dem Angeklagten eine gewisse „kriminelle Energie“. Er sei in das Zimmer seines Mandanten gestürmt, was dafür spreche, dass er trotz Alkoholkonsums „genug Herr seiner Sinne“ gewesen sei. Es werde auch noch eine Schmerzensgeldforderung auf den Angeklagten zukommen.

Für den Anwalt des Angeklagten stand fest, dass sich sein Mandant der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht habe. „Er hat die Tat gestanden und nichts beschönigt“, sagte er. Es habe sich aber um eine „spontane Affekttat“ gehandelt, die sein Mandant äußerst bereue. Er sah eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung als angemessen an. Der Anwalt des Nebenklägers forderte ein Jahr auf Bewährung, die Staatsanwältin acht Monate.

Eine Geldauflage von 2000 Euro kommt obendrauf

Dieser Forderung schloss sich der Richter in seinem Urteil an: acht Monate auf Bewährung, die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Zudem muss der Angeklagte eine Geldauflage von 2000 Euro zahlen, die auf ein eventuelles Schmerzensgeld angerechnet wird.

Von Christian Albroscheit