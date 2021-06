Gemüsekurve Schaper spendet an Kindergärten in Gamsen und Kästorf insgesamt 1700 Euro

Gamsen

„Mehrwertsteuersenkung – wir machen es anders!“, hatte die Gemüsekurve angekündigt, als die Mehrwertsteuer im Rahmen der Corona-Pandemie für ein halbes Jahr gesenkt worden war. Und statt den Preis für Möhren, Kohlrabi, Kartoffeln und Co. um jeweils wenige Cents zu senken, sammelte und spendet das Unternehmen aus Gamsen nun die eingesparte Mehrwertsteuer.

Spendenübergabe: 850 Euro gab es von der Gemüsekurve in Gamsen für den Epiphanias-Kindergarten in Kästorf. Quelle: Familie Schaper

Die Senkung der Mehrwertsteuer hätte für die einzelnen Kunden und Kundinnen wenig gebracht – und der bürokratische Aufwand wäre laut Geschäftsinhaber Werner Schaper enorm gewesen. „Bei uns im Hofladen wäre der Kohlrabi lediglich zwei Cent und das Bund Möhren drei Cent günstiger geworden. Wegen des bürokratischen Aufwandes haben wir uns entschlossen, unsere Preise nicht anzupassen“, erklärt Werner Schaper.

Ersparnis von wenigen Cent fällt nicht wirklich ins Gewicht

„Wir haben uns für diese Variante entschieden, weil die Preissenkung für unsere Kunden kaum spürbar gewesen wäre, den Kindergärten aber die Möglichkeit bietet, Spielgeräte oder ähnliches anzuschaffen, was sie gerade benötigen“, sagt Schaper. „Unsere Waren – täglich frisches Obst und Gemüse – sind preiswert im Gegensatz zu beispielsweise Elektrogeräten oder Fahrzeugen, wo eine Ersparnis von zwei bis drei Prozent durchaus einen hohen Betrag darstellen kann. Zudem werden die meisten Waren nach Kilopreis bezahlt, also abgewogen, wodurch ohnehin krumme Preise entstehen und eine geringe Ersparnis von ein bis zwei Cent für den Kunden buchstäblich nicht ins Gewicht fällt.“

Der eingesammelte Betrag wurde auf 1700 Euro aufgestockt und geht jeweils zur Hälfte an den DRK-Kindergarten in Gamsen und an den Epiphanias-Kindergarten in Kästorf. Der Betrag wurde als reine Geldspende übergeben und steht den Einrichtungen frei zur Verfügung – und sorgte dort für strahlende Kinderaugen. Außerdem gab es aus dem Epiphanias-Kindergarten in Kästorf eine Dankeskarte: „Wir bedanken uns recht herzlich für die zahlreiche Spende!“ Abgeholt hatten die jeweils eine Erzieherin mit einer kleinen Abordnung Kinder.

Von der AZ-Redaktion