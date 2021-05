Gemeinschaft in Corona-Zeiten: Gifhorner Christen feiern Pfingstgottesdienst

Gifhorn

Was bleibt von Pfingsten, also der Erhellung der Apostel Jesu durch den Heiligen Geist? Wodurch wird Pfingsten nachhaltig? Diesen Fragen gingen am Montag rund 50 Gläubige im ökumenischen Pfingstgottesdienst der Gifhorner Kirchengemeinden Martin Luther, Paulus und St. Altfrid nach. In den Beiträgen der Pastoren Georg Julius und Annette Israel fiel immer wieder ein Begriff, nämlich der der Gemeinschaft.

50 Tage nach Ostern feiern die Christen Pfingsten. Als der Heilige Geist auf die Jünger Jesu niederkam, konnten diese plötzlich in verschiedenen Sprachen sprechen – und das Evangelium verbreiten.Pfingsten gilt somit als Geburtstag der christlichen Kirche. Um diesen zu feiern, hatten die drei Gifhorner Gemeinden auf den Campus der Paulus-Gemeinde am Brandweg eingeladen. Das Einhalten von Abstands- und Hygieneregeln war da kein Problem. Selbst Singen war unter der Maske erlaubt – so wurde der Gottesdienst zur gemeinschaftlichen Erfahrung in Corona-Zeiten.

Der Gottesdienst war Ausdruck der Gemeinschaft

„Der gemeinsame Gottesdienst ist eine Freude“, sagte Georg Julius zur Begrüßung. „Der Heilige Geist weht, wo er will, und heute hat er sogar die Wolken weg geweht“, fügte der Pastor der Paulus-Gemeinde hinzu. Der Gottesdienst solle das Verbindende sichtbar machen, die Vielfalt der Kirche zeigen. „Wir wollen gemeinsam singen, hören und beten. Möge es uns gut tun“, stimmte Georg Julius die Besucher ein.

Zur Galerie Ökumenischer Pfingstgottesdienst: Drei Gifhorner Kirchengemeinden hatten auf den Campus der Paulus-Gemeinde am Brandweg eingeladen.

Jutta Kraefft begleitete den Gottesdienst musikalisch am Klavier. Zu dem bekannten Kirchenlied „Wenn das Brot, das wir teilen“ fanden Georg Julius und Annette Israel zu jeder Strophe Begriffe, Taten oder Aktionen, die Gemeinschaft ausmachen. Etwa Hinsehen statt Wegsehen, wenn Menschen in Not sind. „Geben wir uns hinein in die Gemeinschaft, auch mit unseren Schwächen“, forderte Annette Israel auf. Und Georg Julius fand das gemeinsame Essen als wichtigen Teil der Gemeinschaft. So wie es Jesus beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern oder mit Sündern und Kranken getan hat. „Langsam kommt die Gemeinschaft wieder in Sichtweite“, sagte Julius mit Blick auf die vergangenen Pandemie-Monate.

Von Christian Albroscheit