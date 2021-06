Gelockerte Corona-Regeln: Das gilt ab Donnerstag im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Es ist geschafft: Von Donnerstag an treten im Landkreis Gifhorn Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft, weil die 7-Tage-Inzidenz seit nunmehr fünf Werktagen in Folge stabil unter 50 geblieben ist. Das wird sich im Alltag an etlichen Stellen deutlich bemerkbar machen – die für viele gravierendsten Veränderungen sind wohl die Rückkehr zum Präsenzunterricht, Lockerungen beim Sport, der Wegfall der Testpflicht beim Einkaufen und in der Außengastronomie sowie die Öffnung der Innengastronomie. „Die Kaufmannschaft freut sich, endlich wieder Kunden empfangen zu dürfen“, sagt CEKA-Geschäftsführer Jan-Wilhelm Dörries und stellt fest: „Die Testpflicht hat doch viele vom Einkaufen abgehalten.“

Der Landkreis beruft sich bei den Regel-Änderungen auf die Niedersächsische Corona-Verordnung, weist aber auch darauf hin, dass der Grundsatz weiter lauten müsse, dass alle Personen ihre sozialen Kontakte möglichst reduzieren. Der Mindestabstand ist weiter einzuhalten und wenn das nicht möglich ist, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die Gefahr des Virus ist noch nicht gebannt. Deshalb gilt auch: Alle geöffneten Einrichtungen brauchen ein Hygienekonzept.

Die neuen Regeln:

Dies sind die Regeln – und überall, wo nach wie vor eine Testpflicht besteht, werden alternativ der vollständige Impfnachweis oder ein Genesenennachweis akzeptiert:

Kontaktbeschränkungen: Sowohl in der Öffentlichkeit also auch im privaten Raum sind Treffen mit maximal zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt. Zugehörige Kinder bis einschließlich 14 Jahren und Betreuungspersonen werden nicht mitgezählt. Ebenfalls nicht mitgezählt werden vollständig geimpfte und genesene Personen. Nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt. Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen sich außerdem in Gruppen mit maximal zehn Personen treffen.

Schule und Kindertagesbetreuung: Sowohl die Schulen also auch die Kindertagesbetreuung wechseln in das Szenario A. Für die Kindertagesbetreuung bedeutet dies eine Rückkehr in den Regelbetrieb. Auch die Schulen wechseln in den Präsenzunterricht. Laut des Niedersächsischen Kultusministeriums besteht für Schulen die Möglichkeit, eine organisatorische Übergangsfrist zu nutzen und erst am Montag, 7. Juni, den Präsenzunterricht aufzunehmen.

Gastronomie: In der Gastronomie können die Innen- und Außenbereiche geöffnet werden. Für die Innengastronomie gilt eine Auslastung von maximal 50 Prozent. Gäste müssen bis zum Erreichen ihres Sitzplatzes eine Maske tragen und einen negativen Test vorweisen. Für die Außengastronomie entfällt die Testpflicht ebenso wie die Maskenpflicht. Die Sperrzeit von 23 bis 6 Uhr bleibt, Gäste müssen ihre Kontaktdaten angeben. Diskotheken, Clubs, Bars (auch Shisha-Bars) bleiben weiterhin geschlossen.

Einzelhandel: Die Testpflicht entfällt. Kundinnen und Kunden müssen aber in den Verkaufsräumen, den Eingangsbereichen und Parkplätzen sowie Wochenmärkten auch weiterhin eine medizinische Maske tragen.

Sport: Indoor-Sport ist in öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie Fitnessstudios und Kletterhallen erlaubt. Dabei ist auch Kontaktsport in Gruppen mit maximal 30 Personen unabhängig vom Alter möglich. Zum Kontaktsport zählen beispielsweise Judo, Hockey oder Mannschaftssportarten. Kontaktfreier Sport ist in offenen Gruppenkonstellationen erlaubt, wenn zwischen den Teilnehmern ein ständiger Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wird. Für Volljährige sowie Betreuer und Trainer gilt eine Testpflicht. Outdoor-Sport ist auf öffentlichen und privaten Sportanlagen erlaubt. Dabei ist auch Kontaktsport in Gruppen mit maximal 30 Personen (unabhängig des Alters) möglich. Für kontaktfreien Sport in offenen Gruppenkonstellationen gilt ebenfalls der Mindestabstand zwischen den Teilnehmern. Umkleideräume und Duschen bleiben geschlossen.

Nur für Schwimmkurse und Rehamaßnahmen geöffnet: Hallenbäder und Thermen bleiben zu. Quelle: Friedrich Stark

Körpernahe Dienstleistungen: Die Regelungen bleiben unverändert. Kundinnen und Kunden müssen Maske tragen. Kann diese nicht durchgängig getragen werden, ist ein negativer Testnachweis erforderlich. Solarien dürfen mit einem negativen Testnachweis genutzt werden, Saunen bleiben geschlossen, ebenso Hallenbäder und Thermen. Ausnahmen gelten für Schwimmunterricht und Rehabilitationsmaßnahmen im Einzelunterricht oder in Gruppen bis maximal 20 Personen. Ein Coronatest ist erforderlich. Freibäder dürfen mit Hygienekonzept wieder öffnen.

Tourismus: Hotels, Jugendherbergen, Campingplätze, Stellplätze für Wohnmobile und Bootsliegeplätze dürfen bis zu 80 Prozent ausgelastet sein. Außerdem dürfen Gäste auch wieder die hauseigenen Schwimmbäder nutzen. Bei der Vermietung von Ferienwohnungen und Ferienhäusern muss zwischen der Belegung durch verschiedene Gäste eine freie Nacht liegen. Touristinnen und Touristen müssen ihrem Vermieter vor der Anreise einen negativen Test vorlegen und während ihres Aufenthalts mindestens zwei Tests pro Woche vornehmen lassen.

Spielhallen: Es bleibt beim negativen Corona-Test, außerdem gilt weiter Maskenpflicht bis zum Erreichen des Sitzplatzes.

Prostitution: Der Betrieb von Prostitutionsstätten und Prostitutionsfahrzeugen bleibt untersagt.

Religiöse Veranstaltungen: Sie sind weiterhin erlaubt. Teilnehmende dürfen die Maske nur auf dem Sitzplatz abnehmen, Gesang ist verboten.

Veranstaltungen, Sitzungen und Zusammenkünfte: Künftig dürfen sie in geschlossenen Räumen ebenso wie unter freiem Himmel stattfinden. Drinnen dürfen bei sitzendem Publikum maximal 100 Personen teilnehmen. Draußen dürfen bei sitzendem Publikum maximal 250 Personen teilnehmen. Sobald das Publikum zeitweise steht, sind nicht mehr als 100 Personen erlaubt. Es besteht Testpflicht. Diese Regelungen gelten auch für Zuschauer im Rahmen von Sportveranstaltungen.

Dürfte wieder nach Gifhorn kommen: Das Ohnsorg-Theater. Quelle: Oliver Fantitsch

Theater, Opern- und Konzerthäuser sowie Kinos: Die Kapazitätsgrenze entfällt, erlaubt ist nur sitzendes Publikum, es gilt weiterhin eine Testpflicht.

Zoos, Tierparks und botanische Gärten: Auch hier entfällt die Kapazitätsgrenze. Eine Testpflicht besteht weiterhin nur dann, wenn auch geschlossene Räume zugänglich gemacht werden. Die zugehörigen Verkaufsstellen dürfen öffnen.

Museen, Freilichtmuseen, Ausstellungen und Galerien: Hier entfällt die Testpflicht, dafür besteht weiterhin eine Auslastungsgrenze von 75 Prozent und der Besuch muss zeitlich begrenzt werden.

Der Landkreis weist darauf hin, dass seit Montag, 31. Mai, die 7-Tage-Inzidenz bereits unter dem Schwellenwert von 35 liegt – wenn auch am Mittwoch mit 34,6 nur knapp. Das heißt, dass bei weiteren Werten unter 35 am Donnerstag und Freitag gemäß der Corona-Verordnung die nächste Lockerungs-Stufe eintreten könnte.

Von Christina Rudert