Geldstrafe für Fleisch-Diebstahl: Gifhorner Gericht verurteilt 48-Jährigen

Gifhorn

2600 Euro statt 9,49 Euro: Der Diebstahl eines Stücks Fleisch kommt einen Gifhorner teuer zu stehen. Vor dem Amtsgericht wurde er jetzt zu einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt. Der Richter hielt die Aussage des Angeklagten für nicht glaubwürdig.

Versehen oder bewusster Diebstahl?

Der 48-jährige Gifhorner war Ende August in einem Supermarkt einkaufen. Das Stück Fleisch steckte er in eine Einkaufstasche, anstatt es in den Einkaufswagen zu der übrigen Ware zu legen. „Ich war abgelenkt und habe vergessen, das Fleisch aus der Tasche zu nehmen“, gab der Angeklagte den Tatvorwurf zu. Doch Staatsanwältin und Richter hielten diese Einlassung nicht für glaubwürdig. „Sie haben das bewusst gemacht“, sagte die Staatsanwältin auch mit Blick auf vier Einträge im Strafregister.

Richter warnt den Angeklagten

Der letzte stammte aus dem Juni 2019. „Ich verstehe nicht, wie man dann so leichtfertig sein kann“, meinte der Richter. Er blieb mit seinem Urteil aber unter der Forderung der Staatsanwältin, die eine Geldstrafe von 3600 Euro gefordert hatte. „Beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich eine Freiheitsstrafe geben“, ermahnte der Richter den 48-Jährigen.

Von Christian Albroscheit