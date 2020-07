Gifhorn

Die Beute beträgt mehr als eine Million Euro, der entstandene Gebäudeschaden ist um ein Vielfaches höher: Die beiden mutmaßlichen Geldautomaten-Sprenger – ein 26-Jähriger aus Gifhorn und ein 31-Jähriger aus Salzgitter – haben sich bisher nicht zu den Tatvorwürfen geäußert und hüllen sich in Schweigen. Der Prozess gegen das Duo könnte schon am Jahresende starten.

Beide Tatverdächtigen wurden am Dienstag von einem Großaufgebot von Polizeispezialkräften überwältigt und festgenommen. „Der 26-Jährige in Gifhorn, der 31-Jährige in Salzgitter“, erklärt Erste Staatsanwältin Julia Meyer, Sprecherin der Braunschweiger Staatsanwaltschaft. Da der Schwerpunkt der Taten in Niedersachsen liegt, hat die Behörde die zentrale Ermittlungsführung für das Verfahren übernommen.

Erste Tat in Stadthagen

Die erste Tat, die die Staatsanwaltschaft Braunschweig den beiden Männer zur Last legt, ist die Sprengung eines Geldautomaten am 18. September 2018 in Stadthagen, Kreisstadt des Landkreises Schaumburg in Niedersachsen – etwa 40 Kilometer westlich von Hannover. Auch die Sprengung von Geldautomaten in der Braunschweiger Weststadt (4. Februar 2019) und Wolfenbüttel (21. März 2019) sollen auf das Konto der Männer gehen. Ferner rechnet die Staatsanwaltschaft eine gleich gelagerte Tat in Goslar (5. Mai 2019) dazu. Zu den Tatorten seien der Gifhorner und der Salzgitteraner vermutlich mit dem Auto gefahren, so Meyer. Dabei wurden teilweise erhebliche Strecken zurückgelegt.

Weitere Taten, die die Anklagebehörde den beiden Männer zuordnet, ereigneten sich nämlich am 11. September 2019 in Bad Segeberg in Schleswig Holstein und am 3. Dezember 2019 in Alzenau in Unterfranken ( Bayern). Auch für die Sprengung von Geldautomaten in Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ( Sachsen-Anhalt) am 17. Januar 2020, in Bremen am 6. Februar 2020 und am 14. März 2020 in St. Ingbert – der fünftgrößten Stadt des Saarlandes – sollen der Gifhorner und der Salzgitteraner verantwortlich sein.

Nur 400 Euro erbeutet

Bei den meisten Taten seien hohe Bargeldbeträge erbeutet worden – lediglich in einem Fall hätten sich die beiden Männer mit einer Beute von nur 400 Euro begnügen müssen, so Meyer. Geäußert hätte sich das Duo zu den Tatvorwürfen bisher nicht. „Auf Anraten ihrer Anwälte haben sie bei der Haftvorführung am Dienstag geschwiegen“, sagt die Erste Staatsanwältin. Beide Männer sitzen seitdem in Braunschweig in Untersuchungshaft. Dort warten sie auf ihren Prozess.

„Wir haben sechs Monate Zeit für die Anklage“, hält Meyer es für denkbar, dass die Verhandlung vor dem Braunschweiger Landgericht schon Ende des Jahres beginnt. In dem Verfahren könnten auch Beweismittel eine Rolle spielen, die die Ermittler – darunter auch Spezialisten des BKA aus Wiesbaden – am Dienstag bei der Durchsuchung von fünf Objekten im Großraum Braunschweig/ Salzgitter gefunden haben.

Die Durchsuchung eines Wohnhauses an der Winkeler Straße in Gifhorn – dort lebte der 26-Jährige – dauerte mehrere Stunden. „Wir konnten Vermögenswerte sicherstellen“, erklärt Julia Meyer – lässt dabei jedoch offen, ob es sich dabei um Geld, Schmuck oder teure Fahrzeuge handelt.

Es drohen lange Haftstrafen

Im Fall ihrer Verurteilung – es geht um das Herbeiführen von Sprengstoff-Explosionen, schweren Bandendiebstahl und andere Straftaten – müssen beide Männer mit sehr langen Haftstrafen rechnen. „Für jede Einzeltat ist eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren möglich – daraus wird am Ende eine Gesamtstrafe gebildet“, erklärt die Erste Staatsanwältin. Die Richter werden dabei auch das rücksichtslose Vorgehen der Täter zu bewerten haben. Bei allen Taten hätten sie es in Kauf genommen, dass durch Splitter und Trümmerteile für unbeteiligte Dritte ein hohes Risiko bestanden habe, so Meyer.

Mit der Festnahme der beiden Tatverdächtigen enden die Sprengungen von Geldautomaten im Bundesgebiet jedoch nicht. Neben einer polnischen Gruppe haben sich auch holländische Kriminelle – die sogenannte Audi-Bande – auf Straftaten dieser Art spezialisiert.

Von Uwe Stadtlich