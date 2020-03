Gekocht wird jetzt nach Haltbarkeit: Blumenkohl-Möhren-Eintopf

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

„Mamaaaa, mir ist langweilig!“ Momentan haben wir wohl alle ähnliche Probleme: Die Kinder sind zu Hause und verlangen Aufmerksamkeit – trotzdem müssen Job und Alltag irgendwie weitergehen. Dazu gehört auch, trotz aller Schwierigkeiten noch eine halbwegs gesunde Ernährung hinzukriegen.

Dass dies zwischen E-Mails, Telefonkonferenzen und der ständigen Neuorganisation der Arbeit in diesen unklaren Zeiten nicht einfach ist, erlebt wohl fast jeder derzeit täglich selbst. Mich persönlich stellt das vor Herausforderungen, von denen ich nicht wusste, dass es sie so gibt. Also stellen wir uns auch heute wieder die Frage „Was kochen wir?“. Und versuchen etwas zu finden, was bei Vater, Mutter und Kind gleichermaßen auf Gegenliebe stößt und letzteres zum Mithelfen animiert – gegen die Langeweile.

Die Reispfanne mit Cabanossi kam bei meiner Familie sehr gut an. Meine Tochter Marla hat über den Tag verteilt viermal Nachschlag verlangt, gerne mit einer Extraportion Zitronensaft. Nachdem ich jetzt für ein paar Tage im Voraus eingekauft habe, verfüge ich über einen gut gefüllten Kühl- und Vorratsschrank. Dem Menüplan meiner Tochter mag ich nicht folgen – hätte sie zu bestimmen, gäbe es für uns alle in den nächsten Tagen Pfannkuchen, Waffeln, Pizza, Pommes und Co. Zum Glück entscheiden hier immer noch die Erwachsenen, und zwar nach Vernunftsgründen (meistens jedenfalls).

Darum werden jetzt die eingekauften Vorräte nach Haltbarkeit „abgekocht“. Der frische Fisch und das Hähnchenfilet landen vorerst im Gefrierschrank und werden in den nächsten Tagen zubereitet. Auch heute koche ich wieder mit der Mengenangabe für vier Personen – die Reste eignen sich am Abend gut als Alternative zum klassischen Abendbrot. Ansonsten frieren wir kleinere Portionen auch gerne ein.

Heute werden der Blumenkohl und das Hackfleisch verarbeitet, und es gibt:

Blumenkohl-Möhren-Eintopf

Zutaten für 4 Personen:

2 Zwiebeln, gehackt

400g Hackfleisch

1 Blumenkohl

600 g Kartoffeln

4 Möhren

200 g Schmelzkäse

Ca. 1500 ml Wasser

Chili- und Paprikapulver, Salz und Pfeffer

1 EL Öl

Hackfleisch im heißen Öl in einem großen Topf kräftig anbraten. Zwiebeln hinzugeben und kurz mitbraten.

Möhren schälen und in Scheiben schneiden. Blumenkohl waschen und in mundgerechte Stücke zerteilen. Kartoffeln schälen und ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden.

Möhren, Kartoffeln und Blumenkohl in den Topf zum Hackfleisch geben und mit so viel Wasser auffüllen, dass die Zutaten fast bedeckt sind.

Mit Salz, Pfeffer, Chili- und Paprikapulver würzen und ca. 20 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist.

Schmelzkäse unterrühren und nach Geschmack nachwürzen.

Von Laureen Möller