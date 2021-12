Gifhorn

Wer Bus und Bahn fährt, sollte nicht nur sein Ticket dabei haben, sondern auch ein Dokument, das seinen Status als Geimpfter, Genesener oder negativ Getesteter belegt. Gifhorns Polizei startete am Montag ihre Kontroll-Kampagne an der Rendezvous-Haltestelle und am Busbahnhof am Bahnhof Gifhorn Stadt. Es soll keine einmalige Aktion bleiben.

Ein Rentner sitzt ohne Maske auf dem ersten Sitzplatz neben der Eingangstür im Bus. Er steigt aus zum Umsteigen. Aber erst einmal muss er Nane Grote und ihren Kollegen Niklas Müller und Kevin Loos diverse Papiere vorlegen. Er faltet zwei Zettel auseinander: das Attest, das ihn von der Maskenpflicht entbindet, und den aktuellen Testbogen.

Corona-Kontrollen im Nahverkehr: Die Gifhorner Polizei kündigt weitere regelmäßige Aktionen an. Quelle: Sebastian Preuß

Der Gifhorner beklagt die langen Wege zu den und die langen Schlangen vor den wenigen Testzentren. Impfen lassen will er sich dennoch nicht. „Ich bin 85 und nehme schon sieben Tabletten. Diese Jauche lasse ich mir nicht auch noch einspritzen.“ Auch von den Masken hält er nicht viel. Sie seien ein Sammelbecken für Keime und Bakterien. „Ihr Personalausweis ist abgelaufen, vor einem Jahr schon“, weist Müller ihn auf Handlungsbedarf hin. „Da habe ich gar nicht drauf geachtet“, sagt der Gifhorner.

Noch ist es nicht halb elf, an der Rendezvous-Haltestelle ist noch nicht viel los. Eine junge Frau kommt mit einem E-Scooter von der Fußgängerzone um die Ecke gesaust und steigt noch schnell ab. Zu spät. Sie kommt aber mit einer Ermahnung davon, ebenso anderer Beifang wie ein Autofahrer, der zu schnell und nicht angeschnallt vorbei fahren will.

Corona-Kontrollen der Polizei: Die Einsatzkräfte ließen sich am Montagvormittag Test-, Impf- und Genesenen-Zertifikate von Buspassagieren zeigen. Quelle: Dirk Reitmeister

Gegen 10.30 Uhr wird es voll. Ein Bus nach dem anderen fährt heran. In die Busse gehen Grote und ihre Kollegen nicht. So viel Zeit ist auch gar nicht. Sie konzentrieren sich auf aussteigende Passagiere.

„Ist etwas passiert?“, fragt eine Rentnerin, als sie auf den Bussteig mit den vielen Polizeibeamten zukommt. Schnell wird ihr klar, dass es wohl mit Corona zu tun hat. 3G jetzt auch im Nahverkehr? Zunächst hält die Frau den Atem an, dann jedoch kann sie sich beruhigen: Sie war ja gerade im Testzentrum. Schnell huscht sie rüber zum 191-er Bus, der schon wartet.

Positive Resonanz auf Polizeiaktion: „Hätte nicht gedacht, dass das so auf Zustimmung stößt.“ Quelle: Sebastian Preuß

Polizistin: Nicht mit so viel Zustimmung gerechnet

Am Freitag waren Gifhorner Beamte bereits gemeinsam mit Landkreis-Personal in Bars und Friseursalons unterwegs. Dort stellten sie Mängel bei Kontaktnachverfolgungen und Masken-Nachlässigkeiten fest. Am Ende ihrer einstündigen Patrouille werden sie an der Rendezvous-Haltestelle nur einen Buspassagier in spe wieder wegschicken, weil der keinen Nachweis vorlegen kann. „Ich hätte nicht gedacht, dass das so auf Zustimmung trifft“, sagt Einsatzleiterin Grote über die Reaktion der Menschen.

„Man muss Verständnis haben, wenn mal jemand nicht einverstanden ist“, sagt Müller. Gleichwohl müsse er aber auch klar machen, dass Maßnahmen und Kontrollen nötig seien. Christian Engel, Leiter Einsatz und damit stellvertretender Polizeichef in Gifhorn, findet, dass seinen Leuten der Spagat glänzend gelingt, in einer aufgeheizten Stimmung einen kühlen Kopf zu bewahren. Obwohl auch ihr Dienstalltag sich nicht als einfach darstelle.

„Wir haben 70 Prozent doppelt Geimpfte. Die finden das natürlich gut“, sagt Engel über die Resonanz auf Kontrollen. Außerdem häuften sich inzwischen wieder Anrufe von aufmerksamen Nachbarn, die mögliche Verstöße meldeten. Dennoch gebe es auch im Kreis ein breites Spektrum an Meinungen. Da sei weiterhin das Fingerspitzengefühl gefragt, das seine Leute an den Tag legten.

Buspassagier fordert mehr Kontrollen

„Geil“ findet Buspassagier Hans-Jürgen Klemm aus Gifhorn die Kontrollen. Er zeigt den Beamten seine Papiere gern. „Ich habe sogar schon einen Boostertermin.“ Wären alle geimpft, hätte man diese Aktionen jetzt nicht nötig, sagt Klemm. Er wünscht sich mehr Kontrollen – und den Beamten zum Abschied noch „eine wunderschöne Weihnachtszeit, und bleiben Sie gesund“.

Weitere Kontrollen mit Fingerspitzengefühl

Mit dem Landkreis, mit dem man sehr gut zusammen arbeite, habe man sich auf weitere Kontrollen verständigt, sagt Engel. „Mindestens wöchentlich“ werde die Polizei mit dabei sein in Bars, bei körpernahen Dienstleistungen und im Nahverkehr. Bestimmt die Regeln durchsetzend, aber eben mit Fingerspitzengefühl: „Wir schießen nicht mit Kanonen auf Spatzen.“

Von Dirk Reitmeister