Gifhorn

Tagelang beschäftigte dieser Aktionstag den Landkreis und die Gerichte, nun war es am Samstagmittag soweit: In Wolfsburg beteiligt sich die Gifhorner BUND-Kreisgruppe an einer Demo gegen den Weiterbau der A 39. An der Flutmulde kamen zwölf Radfahrerinnen und Radfahrer zusammen, um gemeinsam nach Wolfsburg zu fahren.

Sogar aus Hankensbüttel kam ein Teilnehmer

Extra aus Hankensbüttel war Reinhard Weißmann, BUND-Mitglied und Ratsherr, gekommen. „Wir haben in Deutschland zu viele Autobahnen“, begründete er seine Teilnahme. Kürzlich sei er im Ilmenautal Rad gefahren. „Dass dort die A 39 lang führen soll, hat mich tief berührt“, so der 69-Jährige. Wichtig ist ihm noch: „Ein Radschnellweg zwischen Gifhorn und Wolfsburg – das wäre doch richtig toll und sinnvoll.“

„Da wird so viel Geld für Autobahnen ausgegeben“

Klares Zeichen seiner Abneigung gegen den Autobahn-Bau hatte Holger Weber von Parents for Future am Körper – er trug ein T-Shirt mit dem Slogan „Keine A 39“. „Da wird so viel Geld für Autobahnen ausgegeben, aber nicht für Radwege“, bemängelte Carmen Schröder.

Familie Michel mit drei Generationen vertreten

Gleich mit drei Generationen beteiligte sich Familie Michel an der Demo. Manfred Michel, Vorsitzender BUND-Kreisgruppe, war am Vormittag schon mit allerlei Demo-Material per Lastenrad nach Wolfsburg gefahren worden.

Zur Galerie Bundesweit protestieren Naturschützer gegen den Bau von Autobahnen – auch in der Region steigt am Samstag ein großer Aktionstag. Zur zentralen Kundgebung in Wolfsburg fuhren zwölf Gifhoner per Rad.

Sohn Jan-Michel begleitete danach den Tross der Radfahrer. Seine Schwester Christina Breindl hatte Michel-Enkelin Helen (8,5 Monate alt) dabei. „Wir wollen den Opa unterstützen, es geht ja auch um die Zukunft der Kinder.“

Bedauern übers Verbot, auf der Autobahn zu demonstrieren

Die Tour führte durch Eyßelforst, Ilkerbruch und am Kanal entlang nach Wolfsburg. BUND-Mitglied Frank Bräuer hatte die Route ausgearbeitet. „Schade, dass wir das Verbot bekommen haben, auf die Autobahn zu gehen.“ Aber auch so hoffte er ein Zeichen zu setzen. Weitere Demo-Mitstreiter aus dem Kreis Gifhorn gesellten sich später noch dazu.

Von Andrea Posselt