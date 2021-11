Gifhorn

Der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt: Am Montag konstituiert sich der neue Gifhorner Stadtrat. Da wollen Parents for future gleich einmal ein Signal setzen. Zwei Anliegen erörterten Marion Köllner, Maike Schröder, Dustin Rösner und Hagen Schink mit Bürgermeister Matthias Nerlich.

Für ein fahrradfreundliches Gifhorn treten Parents for future seit vielen Monaten regelmäßig in die Pedale. Im Sommer gab es dazu eine Aktion für Kinder, Kidical Mass genannt. In diesem Rahmen sammelten die Eltern Unterschriften, weil auch die Belange und die Sicherheit der Kinder auf den Straßen im Fokus sein sollen. 196 Unterstützer setzten ihren Namen auf die Liste. Die drückte Schink Nerlich am Freitag in die Hand mit der Bitte, die Ratsmitglieder in Kenntnis zu setzen. „Klar“, musste Gifhorns Bürgermeister nicht lange überlegen.

„Da muss die Stadt hinterher sein“

Für etwas mehr Redebedarf sorgte das Thema Schottergärten. Vor einigen Monaten zogen Parents for future im Süden Gifhorns durch ein Neubaugebiet. Über die Menge an Schottergärten war nicht nur Maike Schröder entsetzt. Laut niedersächsischer Bauverordnung seien diese verboten. „Da muss die Stadt hinterher sein.“

Haltung der Stadt ist eindeutig

Marion Köllner und Dustin Rösner stimmten ihr zu. Schließlich sei zu befürchten, dass in den nächsten Neubaugebieten ebenfalls Schottergärten in Mode kommen. Mit einigen Bauherren seien sie gut ins Gespräch gekommen. Nerlich erläuterte, dass es eine eindeutige Regelung im Stadtgebiet gebe: „Schottergärten sind nicht mehr erwünscht und zulässig.“ Die Baukontrolleure der Stadt würden das bei den Vorhaben im Blick behalten.

Von Andrea Posselt