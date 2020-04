Agentur verteilt 5000 Gratis-Malbücher für Kinder

Gifhorn

Sie dürfen weder in die Kita noch in die Schule gehen, spielen mit Freunden ist zurzeit auch nicht möglich – Kinder leiden unter der Corona-Krise. Deshalb kam Bernd Klamt als Inhaber der Handelsagentur Druck-König auf die Idee, ein Malbuch für die Kleinen herauszugeben. 25 Unternehmen aus der Region haben dabei finanziell geholfen, auch die Wolfsburger Allgemeine Zeitung und die Aller-Zeitung machen mit. 5000 Malbücher werden ab Ostersamstag in mehr als 50 Bäckereien in Wolfsburg und Gifhorn kostenlos verteilt.

Das sind die Malbuch-Motive Das sind die Malbuch-Motive und die Sponsoren: WAZ/AZ: St. Nikolai Kirche Gifhorn, Vierradhaus Weyhausen und Gifhorner Kultbahnhof; SLM Kunststofftechnik Oebisfelde: Volkswagenwerk, Maskotchen Ben und Wölfi; Zugabe Kulturverein Vorsfelde: St. Petruskirche Vorsfelde; Grizzlys Wolfsburg: Maskottchen Ben; Otterzentrum Hankensbüttel: Otterzentrum; GH Immobilien Wolfsburg: VfL-Maskottchen Wölfi; TN Mediaworks Osloß: Hoffmannhaus Fallersleben; Injoy Wolfsburg: Autostadt und Brauhaus Fallersleben; Mühlenhof Weyhausen: Gifhorner Südheide; AXA Büro Weyhausen: Bronzewölfe; LSW: Kavalierhaus Gifhorn; Neuland Wohnungsbaugesellschaft: Badeland und Planetarium; Sharoun Theater: Sharoun Theater; Stadtwerke Gifhorn: Weihnachtsmarkt Gifhorn und Altes Rathaus Gifhorn; AOK: Allerpark Wolfsburg; Bäcker Hacke Ahnsen: Schulmuseum Steinhorst; Elektro Vass: Weihnachtsmarkt Wolfsburg und Volkswagen Arena; Sparkasse Celle/ Gifhorn/ Wolfsburg: Schloss Gifhorn und Rathaus Wolfsburg; Bäckerei Leifert: Hochzeitsmühle Gifhorn; United Kids Foundations: Giraffe, Allersee, Schloss Fallersleben und EisArena ; IG Metall: Bronze-Zicken in Gifhorn und el Emigrante am Hauptbahnhof Wolfsburg; Heidebäckerei Meyer: Heiliger Hain in Wahrenholz; Fix-Felix: Burg Brome; Druck-König: Porschehütte auf dem Klieversberg

Die Motive für das Malbuch waren schnell gefunden. „Ich habe dafür 35 Zeichnungen von wichtigen Gebäuden und Institutionen aus unserer Region ausgesucht“, erklärt Bernd Klamt. Der Eishockey-Verein Grizzlys Wolfsburg nahm das eigene Maskottchen Ben, die Wahl von AZ/ WAZ fiel auf die Nikolai-Kirche in Gifhorn, das Vierradhaus in Weyhausen und den Gifhorner Kultbahnhof.

Motive aus Wolfsburg und Gifhorn

Die IG Metall suchte sich die Zicken-Figuren in Gifhorn und die el-Emigrante-Staue vor dem Wolfsburger Hauptbahnhof aus. Das Volksbank-Netzwerk United Kids Foundations ist mit vier Motiven beteiligt: die Giraffen-Skulptur am Wolfsburger Planetarium, der Allersee, das Schloss Fallersleben und die Eisarena.

Die Malbücher in DIN-A4-Format sollen Kinder bekommen, weil sie es in dieser Corona-Zeit besonders schwer haben, erklärt Bernd Klamt seine Initiative. „Sie sind zu Hause in ihrer Bewegung eingeschränkt. Schule, Freunde, Kindergarten, der Vereinssport, alles findet nicht statt.“ Das Malbuch solle für kreative Abwechslung sorgen.

Kostenlose Malbücher in über 50 Bäckereien

Die Malbücher gibt es ab Ostersamstag kostenlos in über 50 Bäckereien: In der Bäckerei Hacke in Meinersen/ Ahnsen, außerdem in Wolfsburg und Gifhorn (Stadt und Kreis) in den Filialen von Bäckerei Leifert und Heidebäckerei Meyer. Die Malbücher sind also von Meinersen bis Velpke und von Wesendorf bis Detmerode und Meine erhältlich.

Eine große Bitte hat Bernd Klamt: „Es wäre schön, wenn jede Familie nur ein Malbuch mitnehmen würde, damit möglichst viele eins bekommen.“ Die Malbücher gehen außerdem an Bedürftige – an die Wolfsburger und Gifhorner Tafel sowie an die Frauenhäuser in beiden Städten.

Von Sylvia Telge