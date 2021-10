Gifhorn

Nach langer Zeit ist die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren deutschlandweit rückläufig. Dieser Trend, den das Statistische Bundesamt mit Zahlen belegt, passt jedoch nicht für Gifhorn. Weiter ist die Lage im Kita-Bereich angespannt. Die Nachfrage nach Plätzen übersteigt das Angebot. Entspannung ist vermutlich erst zum Kita-Jahr 2022/23 in Sicht.

Erstmals seit 15 Jahren ist die Zahl der Kita-Kinder unter drei Jahren in Deutschland gesunken, vermeldet das Statistische Bundesamt. Zum Stichtag 1. März 2021 wurden 809 908 Kinder in Kitas oder von Tagesmüttern und Tagesvätern betreut – ein Minus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Vormittagsplätze sind nicht mehr verfügbar

„Dieser Trend ist in Gifhorn nicht zu beobachten“, weiß Stadt-Sprecherin Rebecca Koch. Im Gegenteil: Im Vergleich zum Vorjahr würden in Gifhorn sogar 153 Kinder mehr in Kindertageseinrichtungen betreut, führt die Stadtsprecherin aus – kann jedoch keine Aufschlüsselung nach Alter liefern. Fest steht jedoch: Im Dreiviertel-und Ganztagsbereich sind die Plätze in Gifhorns Kitas aktuell – bis auf wenige Restplätze – belegt. Vormittagsplätze sind derzeit überhaupt nicht mehr verfügbar.

„Der Fehlbedarf im Kita-Jahr 2021/22 beläuft sich aktuell auf 40 Plätze, davon 14 Krippen-und 26 Kindergartenplätze“, geht Koch auf die Zahlen ein. Da bei der Stadt weiterhin Anträge für das laufende Kita-Jahr eingingen und die Vermittlung daher kontinuierlich erfolge, handele es sich „um einen laufenden Prozess“. Eine verlässliche Aussage über die Anzahl freier Plätze könne aktuell darum nicht getroffen werden.

Elternvorstellung und Angebot passen oft nicht zusammen

Die wenigen freien Plätze seien überwiegend im Stadtgebiet zu finden, vereinzelt jedoch auch in Gamsen, Wilsche und Kästorf, so Koch. Vielfach passen Elternvorstellung und Angebot jedoch nicht zusammen: In den überwiegenden Fällen sei die Vermittlung in eine bestimmte Kita gewünscht, so dass es vorkommen kann, dass freie Kapazitäten kurzfristig nicht vollständig ausgeschöpft werden. Ein Beispiel: In einer Gifhorner Kita gibt’s einen freien Platz, die Eltern aus Kästorf favorisieren jedoch die Betreuung ihres Kindes vor Ort.

Keine kurzfristige Lösung

„Kurzfristige Lösungen sind – wie bereits vielfach erwähnt – aus verschiedenen Gründen nicht praktikabel“, bittet Koch um Verständnis. Die Schaffung neuer Kitas werde die Lage jedoch dauerhaft entspannen, ist sie überzeugt. Koch verweist unter anderem auf die Inbetriebnahme der Kita Eyßelhof und den Bau der Kita am Lehmweg. „Die Stadt ist zuversichtlich, dann allen Kindern einen Platz anbieten zu können“, gibt sich die Sprecherin der Verwaltung optimistisch. Allein am Standort Lehmweg würden 105 Plätze, davon 30 Krippen- und 75 Kindergartenplätze, entstehen.

Ein wenig gedulden müssen sich Familien mit kleinen Kindern und ohne Betreuungsplatz allerdings noch: Die aktuelle Planung sieht eine Inbetriebnahme der Kindertagesstätte im Neubaugebiet Lehmweg-Süd nämlich erst zum neuen Kita-Jahr 2022/23 vor.

Von Uwe Stadtlich