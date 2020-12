Gifhorn

Sie bieten Geflüchteten Möglichkeiten, sich zu treffen sowie Deutsch oder einen Beruf zu lernen: 20 Institutionen von der Kommune über Kirchengemeinden und Vereinen bis hin zu Unternehmen hat die Initiative Sicherer Hafen Gifhorn das Label „Fairankern – Sicherer Hafen“ verliehen. Weitere 20 sollen bis Aschermittwoch den neu gestalteten orangenen Aufkleber bekommen, sagt Martin Wrasmann vom Bündnis.

„Neben den erworbenen fachlichen Kompetenzen ist auch anzumerken, dass sich der Auszubildende durch sein offenes und freundliches Wesen sehr gut in unser Team eingefügt hat und somit auf diese Weise auch bei vielen Mitarbeitern die positive Einstellung zu Asylbewerbern bestärkt hat.“ Betriebe wie das Baugeschäft Ernst, die Geflüchtete einstellen, berichten Manfred Torkler vom Begegnungszentrum Café Aller und Henrik Werner vom Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen über gute Erfahrungen. „Von insgesamt fünf Azubis haben zwei die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, leider haben drei die Ausbildung abgebrochen beziehungsweise nicht erfolgreich abgeschlossen. Ein Flüchtling wurde 2020 als Arbeiter in der Gießerei auf unbestimmte Zeit eingestellt“, heißt es bei Ferrotec. Auch Glasbau Lehner und PC Teufel haben Geflüchtete als Auszubildende eingestellt.

Die Stadt Gifhorn gehört dazu: Das Bündnis Bunt statt Braun hat das Rathaus zu einem Sicheren Hafen für Geflüchtete erklärt. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Allein vier der 20 mit dem Label ausgezeichneten Einrichtungen sind Unternehmen. Auch die Stadt Gifhorn gehört zu den „Sicheren Häfen“. Am 17. Dezember werde der Rat der Stadt Wittingen eine Entscheidung treffen, kündigt Werner an. Darüber hinaus sind Kirchengemeinden, Vereine und Verbände Sichere Häfen.

Motivation zur Integration ist da

„Es gibt viele Menschen, die Flüchtlinge integrieren wollen“, sagt angesichts der wachsenden Zahl von Mitstreitern Gifhorns Superintendentin Sylvia Pfannschmidt bei dem Pressegespräch im Mehrgenerationenhaus im Georgshof, wo auch das Freiwilligenzentrum seinen Stützpunkt hat. Dort kämen immer mehr Geflüchtete zusammen, berichtete Leiterin Marianka von Magnis, und auch das Bündnis Bunt statt Braun treffe sich dort einmal monatlich.

So wird man Sicherer Hafen Sie helfen Flüchtlingen im Alltag: Zu erkennen sind die als Sichere Häfen deklarierten Institutionen an den fußballgroßen orangenen Aufklebern, die sie an gut sichtbaren Stellen – etwa ihren Eingängen – platziert haben. Dieses „Fairankern“-Label haben sie sich verdient. Denn sie müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen: Das sind zum Beispiel: Einrichtungen, die sich um Geflüchtete verdient gemacht haben Betriebe, die Geflüchtete beschäftigen Beratungsstellen für Geflüchtete Ehrenamtliche Initiativen, die Geflüchtete begleiten Kommunen, die sich zum Sicheren Hafen erklärt haben, Kirchengemeinden, die ein Kirchenasyl gemacht haben, usw. Dieses Label soll neben der Auszeichnung der Einrichtung auch ein Zeichen dafür sein, dass es viele kleinere lokale „Sichere Häfen“ für Geflüchtete im Landkreis Gifhorn gibt. Es stellt ein sichtbares Gegengewicht zu steigender Fremdenfeindlichkeit dar.

Wie auch der Landkreis doch noch zum Sicheren Hafen wird

„Wir werden jetzt die nächsten 20 angehen“, sagt Wrasmann, was in den kommenden Monaten auf der Agenda steht. Er und seine Mitstreiter zeigten sich enttäuscht, dass der Landkreis Gifhorn als Institution nicht der Initiative Sicherer Hafen beigetreten ist. Werner: „Wir werden dafür sorgen, dass es ganz viele kleine Sichere Häfen gibt.“ So werde der Kreis als Region immer mehr zum Sicheren Hafen.

