Gefälschte Corona-Impfpässe: So spüren Gifhorns Apotheken sie jetzt auf

Gifhorn

Mehrere Hundert gefälschte Impfpässe hat die Gifhorner Polizei bereits sicher gestellt. Die Dunkelziffer könnte allerdings höher sein. Immer wieder sehen sich Apotheken im Kreis mit zweifelhaften Papieren konfrontiert. Ab Donnerstag sollen sie ein neues Instrument an die Hand bekommen, Fake-Impfpässe schneller und einfacher aufzudecken, wenn Kunden bei ihnen ein digitales Zertifikat ergattern wollen. Doch ihnen stellen sich auch noch rechtliche Fragen.

Das war mal ein stattlicher Beifang: Bei der Durchsuchung von Räumlichkeiten wegen eines Verfahrens in Sachen Markenpiraterie sind Gifhorner Ermittlern auch viele gefälschte Impfpässe untergekommen. Nach AZ-Informationen im mittleren dreistelligen Bereich. Das will Polizeisprecher Christoph Nowak so nicht bestätigen, er spricht von einer „größeren Menge“. „Einige wenige“ Einzelfälle stammen ihm zufolge aus dem Fundus aufmerksamer Apotheker.

Falsche Impfausweise: Diese Exemplare stammen vor allem aus dem Fundus aufmerksamer Apotheker. Quelle: Sebastian Preuß

„Man entwickelt einen Blick dafür“, sagt Ahmed El-Hawari, Apotheker aus Wesendorf. Es seien Kleinigkeiten, die dem Kenner auffallen. Auch ihm und seinen Leuten sind inzwischen „die ersten Unregelmäßigkeiten“ untergekommen. Woran sie das erkennen, da geht El-Hawari nicht ins Detail, um Fälschern keine wertvollen Tipps zu geben.

Ansetzen können Apotheker unter anderem an der sogenannten Chargennummer, die der Aufkleber des Impfstoffs auf dem Impfpass vermerkt. Der Check, ob diese Chargennummer plausibel ist, sei bislang allerdings sehr aufwändig, sagt El-Hawari. Das soll sich am Donnerstag ändern.

Das ist der neue Fälschungsschutz bei Impfpässen

„Das ist gerade erst reingekommen“, sagt Thorsten Stoye, Apotheker aus Gifhorn, über die neue Kontrollfunktion, die seiner Branche nun an die Hand gegeben sein soll. Es läuft über das System, mit dem die Apotheker den Impfpass-Inhabern das digitale Zertifikat besorgen. „Wir haben ein Portal, in das wir die Daten der Patienten eingeben.“ Impfstelle, Datum der Impfungen und Impfstoff schickt er über die Datenautobahn zum Robert-Koch-Institut, das sendet die Antwort samt QR-Code auf der Gegenspur zurück. Künftig hat Stoye auch einen Button, mit dem er die Chargennummer schnell und einfach beim Paul-Ehrlich-Institut checken kann. „Das ist ein Stückweit mehr Sicherheit“, sagt Stoye. Es mache das Fälschen schwerer.

Das digitale Impfzertifikat erstellen: Vor allem dann fallen Apothekern Ungereimtheiten und auch dreiste Fälschungen auf. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Passen Impfstelle und Unterschrift zusammen, kennt man den Arzt? „Die Plausibilitätsprüfung machen wir sowieso“, sagt Stoye. Im Zweifel müssten seine Leute Rücksprache mit der jeweiligen Impfstelle halten. Nicht immer sei eine Fälschung der Grund. Es komme auch mal vor, dass versehentlich ein falsches Datum eingetragen ist. Und nicht immer sei die Schrift leserlich. Er habe aber auch schon den Verdacht auf Fälschungen gehabt.

Betrugsversuch mit Fake-Impfpass kommt zur Anzeige

Wie er bislang damit umgegangen ist, verrät Stoye nicht. Nun sei das Gesetz nachgeschärft, auch die Vorlage eines falschen Impfpasses in Apotheken sei definitiv eine Straftat. Jeder falsche Impfausweis könne eine Körperverletzung nach sich führen. Deswegen werde er die Polizei einschalten.

Andere Apotheken halten sich damit zurück und verweigern lieber die Ausstellung des digitalen Zertifikats, wie die AZ-Recherche ergab. El-Hawari erläutert die rechtliche Zwickmühle, in die er und seine Kollegenschaft sich sehen und worüber die Apothekerkammer gerade mit Polizei und Staatsanwaltschaft in Abstimmung sei. Das Problem sei der Datenschutz. Er wolle hinterher „nicht der Dumme sein“, der von einem Anwalt vor Gericht gebracht wird.

Rechtliche Frage: Verstoßen Apotheker gegen Schweigepflicht?

Dass Apotheker das Vorlegen falscher Impfpässe zur Anzeige bringen wollen, ist aus Sicht von Christian Gottfriedsen von der Staatsanwaltschaft Hildesheim „zu begrüßen, aber ich kann niemanden zwingen“. Einen Verstoß gegen eine Verschwiegenheitspflicht halte er auf den ersten Blick allerdings „für wenig wahrscheinlich“. Auch Gifhorns Amtsgerichtsdirektorin Angelika Braut sieht die Apotheker nicht an eine Schweigepflicht gebunden. „Es ist kein Patientenverhältnis.“ Und die Straftat der Impfpass-Fälschung wiege schwerer, eine Anzeige sei in besonderem öffentlichen Interesse.

