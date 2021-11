Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder in Gifhorn

Gifhorn

Schon zum 18. Mal findet auch in diesem Jahr am „Candlelighting-Day“ ein ökumenischer Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder statt. Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember stellen rund um die ganze Welt betroffene Mütter und Väter, Großeltern und Geschwister eine brennende Kerze ins Fenster, um an ihre verstorbenen Töchter und Söhne zu erinnern. An vielen Orten wird diese „Lichterwelle“ von Gedenkgottesdiensten begleitet.

In Gifhorn wird dieser Gottesdienst am Sonntag, 12. Dezember, um 17 Uhr in St. Nicolai gestaltet von Tahnee Winters vom diakonischen Werk, Petra Campe und Jeannette Ehlers von der Hospizarbeit, dem Theologen Martin Wrasmann von St. Altfrid und Schulpastorin Dr. Christiane-Barbara Julius.

Die göttlichen 3G als Zeichen, dass kein Kind vergessen wird

„Gesehen – geliebt – gesegnet“, so ist dieser Gottesdienst überschrieben. Diese göttlichen 3G sollen zum Ausdruck bringen, dass kein Kind vergessen wird und die Trauernden im Blick bleiben, wenn es darum geht, nach dem Tod des eigenen Kindes wieder Boden unter die Füße zu bekommen. „Viele Eltern sind haltlos und suchen sich jemanden, an den sie sich klammern können“, erzählt Wrasmann aus den Kontakten mit sogenannten verwaisten Eltern.

Der Gottesdienst, zu dem jährlich sehr viele Mitfeiernde kommen, ist für die Eltern zu einem Ritual geworden, um an ihr Kind zu denken. „Noch einmal deinen Namen hören“ – durch das Verlesen der Namen der verstorbenen Kinder wie auch durch das Anzünden einer Kerze wird bekräftigt: Kein Kind ist aus der Erinnerung gestrichen. Eine Anmeldung für diesen Gottesdienst ist nicht nötig. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

