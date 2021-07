Gifhorn

Mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt: Gifhorn macht sich seit einiger Zeit Gedanken über die Stadtentwicklung im Zentrum. Bei einem dreiköpfigen Gedankenaustausch kamen am Freitag die aktuelle Situation und mögliche Aussichten für die Zukunft zur Sprache.

Gemütliche Runde am Cafétisch vor dem Kaufhaus Schütte. Kaufmann Udo von Ey plaudert aus dem Nähkästchen, was den Einzelhandel aktuell umtreibt und wie er die Zukunft in der Innenstadt sieht, während der Regen auf die Sonnenschirme tröpfelt. Auf die Frage zu einem möglichen virtuellen Einkauf in Gifhorn nimmt von Ey seine Gesprächspartner mal mit auf einen Ausflug in die kaufmännische Praxis. „Den Kampf gegen Amazon kann ich nicht gewinnen.“

Menschen in die Stadt: Die Steigerung der Aufenthaltsqualität ist in Gifhorn ein breit diskutiertes Thema – und wird es noch länger bleiben. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Klar sei es nötig, eine Online-Plattform zu haben, sagt von Ey, der gerade eine neue, moderne gestartet hat, um potenziellen Kunden sein Sortiment zu präsentieren. 500 000 Euro Online-Shop-Umsatz im Jahr sei mal der Höchststand gewesen. Dann sei es wieder runter gegangen. Der Online-Handel habe während des Lockdowns wieder angezogen – doch nun spüre man, dass die Leute wieder ins Geschäft kommen und sich darüber auch freuen.

Die Kunden klicken lassen und dann die Ware per Fahrradboten ausliefern? „Das hört sich super toll an, ist aber ein wahnsinniger Aufwand“, warnt von Ey vor Euphorie. Er will weiterhin die Kundschaft in die Stadt holen. „Meine Hoffnung ist, dass wir verstehen, wie wichtig die Innenstadt ist.“

Eine Renaissance des stationären Handels? Was ihm fehlt, merkt der Mensch erst, wenn’s nicht mehr da ist: Auch diese Weisheit schlägt sich nach Ansicht von Modenhaus-Chef Fritz Becker jun. darin nieder, dass die Frequenz im Geschäft im Juni und Juli hoch war. Er sieht im Lockdown eine Chance, „dass viele verstanden haben, was ihnen gefehlt hat“. Auf die Dauer sei es doch dröge, nur vom Sofa aus zu bestellen. „Ich glaube nach wie vor an den stationären Handel.“ Klar ist für Becker, sich nicht auf dem Nach-Lockdown-Effekt ausruhen zu dürfen: „Ich muss dafür sorgen, dass es attraktiv ist, in mein Haus zu kommen.“ Mit schicker Präsentation der Ware und Angeboten wie einem hauseigenen Café. Becker sieht gleichzeitig Politik und Rathaus gefordert. „Für uns ist entscheidend, wie die Aufenthaltsqualität der Zukunft aussehen wird.“ Das könne Außengastronomie, das könnten aber auch Verweilzonen mit Sitzgelegenheiten sein. Wichtig: „Es muss eine abgestimmte Gesamtmaßnahme sein.“ Für Becker ist es deshalb wichtig, weil er sein Geschäft weiterhin am Standort Steinweg und nicht unter der Adresse www machen will. Sein Online-Shop spiele nur eine untergeordnete Rolle, mit Riesen wie Amazon und ihren Möglichkeiten könne er nicht mithalten. Online sei ein „Kostenproduzent“ mit Algorithmen für Google, Hardware, Software und professionellen Fotos für tausende zu präsentierender Produkte. Darum freut sich Becker, eine Renaissance nach dem Lockdown zu erleben. „Der Kunde möchte etwas erleben, Menschen sehen und die Ware anfassen.“

Mehr als nur Einkaufen: Die Innenstadt muss auch Erlebnis bieten, damit die Leute kommen statt zu klicken. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Neben von Ey sitzt Bürgermeister Matthias Nerlich, beide schauen zum Dritten im Bunde, Landrat Dr. Andreas Ebel. Wenn sie rechts an ihm vorbei blicken, fällt ihr Blick auf das Klettergerüst von Schütte, das gerade wegen des Regens kein Kind besteigt. Aber es ist eben da, als kleine Attraktion. Genauso wie seit dem Kleinen Schützenfest der Biergarten auf dem Schillerplatz. „Zelt, Bierwagen, Bierzeltgarnitur: Manchmal gibt es ganz einfache Lösungen. Noch nie war dieser Platz so belebt“, sagt Nerlich, der sich noch an die Zeit des Allergartens erinnert. „Letztendlich war das eine aufgeklappte Garage.“ Die aber beim Publikum Kultstatus hatte. Nerlich lobt den Mut von Wirt Sven Wiese, den Biergarten auf die Beine gestellt zu haben.

Kaufmann: Den Nahverkehr bloß nicht vergessen

Gastronomie ist auch aus Sicht des Kaufmanns von Ey ein wesentlicher Punkt, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu fördern. Ein weiterer die Erreichbarkeit. Er räumt ein, dass am Erscheinungsbild seines Parkhauses noch etwas zu tun sei – „Ich weiß, dass ich da etwas machen muss“ – und plädiert für den Nahverkehr: „Ich halte es für sehr wichtig, dass in der Hindenburgstraße die Bushaltestelle bleibt.“

Ebel freut sich zu hören, dass von Ey von einer positiven Grundstimmung in der Innenstadt spricht. Selber hat der Landrat neulich die Entwicklung der Leerstände in Celle mit eigenen Augen gesehen. „Ich war da schon lange nicht mehr und fand das erschreckend.“ Wo doch Celle in der Vergangenheit immer als Vorbild gegolten habe.

Statt leerer Läden Wohnraum in der Fußgängerzone?

Mit den Leerständen kommt das Thema Wohnraum in der Innenstadt zur Sprache. Ist das die Zukunft für einstige Ladenzeilen und nicht mehr benötigte Büros? „Ich bin der Überzeugung, dass wir leer stehende Flächen zu Wohnraum umwandeln müssen“, sagt Nerlich und schränkt gleich ein: „Ich kann keinen Eigentümer zwingen, Wohnraum daraus zu machen.“ Auch in diesem Punkt werde klar, dass die Zukunft der Innenstadt in den Händen vieler liege: „Es geht nur zusammen, jeder hat seine Rolle.“

Von Dirk Reitmeister