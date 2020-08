Gedanken zum Sonntag: Wir sind Kirche – oder etwa nicht?

Landkreis Gifhorn

Den Beitrag unserer Reihe „Impulse“ hat in dieser Woche Pastor Dr. Hans-Günther Waubke aus Westerbeck verfasst. Er stammt aus Wolfenbüttel, hat in Göttingen und Heidelberg Theologie studiert und wurde in Göttingen promoviert. Von 1996 bis 2016 war er Pastor in Hamburg und ist seit 2016 in der Gemeinde Zum Guten Hirten in Sassenburg tätig.

„Unser Pastor“ gilt statistisch gesehen nicht mehr fürs ganze Dorf

„Jetzt will unser Pastor was sagen!“ Auf die freundliche Aufforderung des Schützenvorsitzenden habe ich gerne beim Königsfrühstück mein Grußwort gesprochen. Das gehörte zu einer stimmigen Atmosphäre – in dem Moment war ich gefühlt wirklich „unser Pastor“ – Kirche im Dorf. Statistisch gesehen traf diese Bezeichnung indes nur zu weniger als einem Drittel zu – mehr Kirchenglieder haben wir nicht mehr, auch nicht bei den Schützen.

Dr. Hans-Günther Waubke. Quelle: privat

„Ich glaube ja an Gott, aber dafür brauche ich die Kirche als Institution nicht“. So hörte ich es bei einer Taufanfrage, obwohl die Betreffenden der Kirche nicht mehr angehören. Sicherlich kann jemand, der getauft und konfirmiert ist, mit diesen Grundlagen des Glaubens irgendwie in Eigenregie zurechtkommen, wie mit dem in der Schule Gelernten.

Funktioniert an dieser Stelle der Generationenvertrag noch?

Nur passt das nicht mit dem Wunsch zusammen, sein Kind taufen zu lassen. Da braucht es eben doch die Institution, welche das dafür Nötige verlässlich bereithält – Menschen, die sich darum kümmern, Kirchen, und das alles. Und damit braucht man Menschen, welche das durch ihren verlässlichen Mitgliedsbeitrag möglich machen. Wer die Kirche als Nichtmitglied dafür in Anspruch nimmt, lässt sich das von anderen bezahlen.

Als Kirchensteuerzahler fragt man sich dann vielleicht, warum man noch bezahlt, was doch auch gratis zu haben ist. Auch wäre zu fragen, ob hier der Generationenvertrag noch funktioniert. „Für meinen Glauben war meine Oma, die sehr gläubig war, viel wichtiger als die Kirche“. Vermutlich werden solche Omas in künftigen Generationen sehr rar werden. Auch ihr Glaube geht ja auf die Kirche zurück. Man möchte in Anlehnung an Wilhelm Busch fragen: „Wer soll dann die Kinder lehren, um die Religion zu mehren“ – ohne Kirche? Bislang konnte man meinen: „Die kriegen das hin, auch wenn ich nicht zahle“. Das wird absehbar an deutliche Grenzen stoßen. Das „Unser Pastor“ könnte dann Vergangenheit sein. Verlässliche Kirche braucht verlässliche Mitglieder. Wir können allen treuen Kirchensteuerzahlern, die unsere Kirche tragen, nur dankbar dafür sein! Sie wissen, dass sie Kirche sind, und warum. Wollen Sie, dass die Kirche im Dorf bleibt?

Gesegneten Sonntag.

Von Dr. Hans-Günther Waubke