Geboren um 2.15 Uhr: Ilai Hustedt ist Gifhorns Neujahrsbaby

Gifhorn

Bei der Voruntersuchung am Silvestertag um kurz nach 17 Uhr sah noch nichts danach aus, dass Ilai Hustedt es eilig hätte damit, auf die Welt zu kommen. Aber dann hat er es sich doch anders überlegt und wurde das erste Baby des Jahres 2022, das im Gifhorner Helios Klinikum geboren wurde.

„Wir dachten, wir könnten noch ganz in Ruhe Silvester feiern und irgendwann nächste Woche würde die Geburt eingeleitet“, erzählt die junge Mutter Jessica Asmus – der errechnete Geburtstermin war der 27. Dezember gewesen. Doch das gemütliche Raclette-Essen mit der besten Freundin und deren Kindern endete gegen 21 Uhr. Da war klar, dass Papa Dennis Hustedt mit seiner Frau ins Klinikum musste. Der zweieinhalbjährige Sohn Bennet blieb in der Obhut der Freundin, „die hat kurzerhand mit ihren Kindern bei uns übernachtet“, berichtet Jessica Asmus.

Der kleine Ilai verschläft fast den ganzen ersten Tag seines Lebens

Um 2.15 Uhr war Ilai da. Ein Kilo schwerer als erwartet. „Da sieht man die Grenzen des Ultraschalls“, stellt Stationsärztin Dr. Julia Grabow fest, die am Neujahrstag um 10 Uhr ihren Dienst angetreten hat und Ilai und seine Mutter betreut. 2830 Gramm wog der kleine Ilai bei seiner Geburt, war 49 Zentimeter lang und hatte einen Kopfumfang von 35 Zentimeter. Und verschlief den größten Teil seines ersten Tags auf der Erde.

Weil wegen Corona nur der Vater ins Krankenhaus kommen darf, verschickte der mit den Neujahrsgrüßen per WhatsApp gleich auch die Fotos von Mutter und Kind. Eins davon hat auch Bennet zu sehen bekommen. Aber noch hat der große Bruder nicht realisiert, dass er jetzt großer Bruder ist. „Wir sind gespannt, wie er reagiert, wenn wir mit Ilai nach Hause kommen“, sagt Dennis Hustedt.

Sieben Geburten am Silvestertag

Ob es am Wochenende noch weiteren Bevölkerungszuwachs für Gifhorn in Form von Babys geben würde, ließ sich laut Dr. Grabow am Samstagnachmittag noch nicht absehen. „Das geht manchmal sehr plötzlich.“ Allerdings hatten es viele neue Erdenbürger eilig, noch 2021 als Geburtsjahr angeben zu können: „Silvester haben wir sieben Geburten gehabt, die letzte um 22.09 Uhr.“ Mit insgesamt 1220 Geburten im Jahr 2021 im Helios Klinikum seien das zwar ein paar Geburten weniger als im Jahr zuvor gewesen, „aber insgesamt liegt die Zahl über dem langjährigen Mittel“.

Von Christina Rudert