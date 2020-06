Gaststättenbetreiber infiziert: Landkreis Gifhorn hat Kontakt zu 200 der 300 Gäste

Landkreis Gifhorn

Nachdem der Betreiber einer Gaststätte im Gifhorner Südkreis positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, hatte der Landkreis am Donnerstag gemeldet, Kontakt zu rund 300 Gästen aufnehmen zu wollen, welche die Gaststätte besucht hatten. Am Freitag sei dieser Kontakt bereits zu mehr als 200 Personen erfolgt, hieß es dazu auf AZ-Anfrage.

Im Zuge der Ermittlung von Infektionsketten sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes auf den Gaststättenbetreiber gestoßen. Dieser wurde im Gesundheitsamt am 17. Juni getestet, am Donnerstag lag das Ergebnis vor: positiv. Daraufhin galten alle Gäste, die die Gaststätte zwischen dem 5. und 13. Juni besucht haben, als Kontaktpersonen der Kategorie 2. Bei diesem Zeitraum ist das Gesundheitsamt von einem äußerst großzügigen Rahmen ausgegangen, um möglichst viele Personen zu informieren und aufzuklären, heißt es vom Landkreis.

Keine Quarantäne für Kontaktpersonen

Laut Robert-Koch-Institut bestehen für Kontaktpersonen der Kategorie 2 keine gesonderten Maßnahmen, da bei der Bewirtung eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wurde und kein direkter Kontakt über mehr als 15 Minuten stattfand. Darüber hinaus fand die Bewirtung überwiegend im Freien statt. „Der Gaststättenbetreiber handelte vorbildlich und hielt auch die Liste aller Kontaktdaten vor. Nach RKI-Kriterien wird somit das Risiko für Kontaktpersonen der Kategorie 2, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, als gering eingeschätzt“, sagte dazu Sina Sosniak, Pressesprecherin des Landkreises. Die Personen stehen demnach – anders als der Gaststättenbetreiber – nicht unter amtlich angeordneter Quarantäne, sondern unter Selbstbeobachtung. Das bedeutet, dass sie ihren Alltagsverpflichtungen wie Berufstätigkeit oder Einkäufe unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln, Abstandsgebote sowie dem Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen nachkommen können. Sie sind angehalten, sich zu melden, sobald sie Symptome zeigen. Erst dann gibt es bei dieser Kategorie einen Anlass, einen Abstrich durchzuführen, der seitens des Landesgesundheitsamtes ausgewertet wird.

Das Gesundheitsamt ermittelt seit Bekanntwerden des Testergebnisses auf Basis der Anmeldelisten des Betriebs alle Kontaktpersonen und ruft diejenigen an, die im Zeitraum vom 5. bis 13. Juni den Betrieb besucht haben. Bisher wurden mehr als 200 der 300 Personen erreicht. Ab Montag, 22. Juni, können diese sich zudem freiwillig testen lassen. Es hat laut Landkreis aber nur ein kleiner Teil den Wunsch geäußert, sich vorsichtshalber testen zu lassen. Personen, die keine Telefonnummer angegeben haben, werden schriftlich benachrichtigt. Der Betreiber hat seine Gaststätte aufgrund seiner Erkrankung am 14. Juni geschlossen. Wann der Betrieb wieder öffnet, ist derzeit nicht absehbar. Seitens des Gesundheitsamtes und der Lebensmittelkontrolle gab es keinen Anlass, das Lokal zu schließen.

Fragen möglich

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich bei Fragen an das Bürgertelefon unter Tel. (08 00) 8 28 24 44 zu wenden. Aufgrund der erhöhten Nachfragen wurde die Erreichbarkeit über das Wochenende ausgedehnt. Das Bürgertelefon ist am Samstag von 10 bis 15 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr besetzt.

