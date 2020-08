Landkreis Gifhorn

Geht es nach Agrarministerin Julia Klöckner, müssen laut staatlicher Verordnung bald alle Hundehalter im Kreis Gifhorn zweimal täglich Gassi gehen und dafür sorgen, dass ihr Vierbeiner tagsüber nicht alleine ist, sondern regelmäßig betreut wird. „Muss man so etwas vorschreiben“, fragt sich Lars Oldag vom Tierzentrum Gifhorn erschrocken. „Es sollte doch jedem Menschen klar sein, dass ein Hund nicht einfach den ganzen Tag in der Wohnung sein kann.“

Konsequente Einführung des Hundeführerscheins als bessere Handhabe

Und wie will der Staat kontrollieren, ob auch wirklich alle brav regelmäßig mit ihren Hunden spazieren gehen? „Wollen wir den Millionen Hunden in Deutschland einen GPS-Tracker verpassen und die Daten dann nach Berlin senden, damit sie dort ablesen, wie viele Kilometer ein Tier am Tag draußen war?“, fragt er ironisch. Oldag sähe es lieber, dass der Hundeführerschein konsequenter eingesetzt wird. Demnach müsse sich jeder vor dem Kauf eines Tieres zumindest theoretisch mit den anstehenden Anforderungen beschäftigen. Dass Züchter strenger reglementiert werden, findet der Hundeexperte gut.

„Traurig, dass so eine Verordnung notwendig ist“

Als Hundehalterin Ulrike Skupin aus Ohof die Nachricht von der Gassi-Pflicht hörte, war sie zunächst „geschockt“. Für sie, die ihren Hund als „sozialen Kontakt“ empfindet, ist gar nicht vorstellbar, dass verantwortungslose Mitmenschen Tiere in Zwinger sperren, den ganzen Tag in der Wohnung alleine lassen und nicht mit ihnen ins Freie gehen. „Traurig, dass so eine Verordnung notwendig ist.“ Dass schwarzen Schafen bei Züchtern nun vielleicht besser auf die Finger geschaut werden kann, findet sie gut. Ihre Erfahrung sei jedoch eine andere. Die Züchterin ihres Hundes hätte genau gecheckt, in wessen Hände der Hund kommt. Schade findet Ulrike Skupin, dass es „wieder einmal die Hundehalter sind, die in den Mittelpunkt rücken.“ Dabei hätten diese schon genug unter Auflagen und Steuerzahlungen zu leiden.

Auch Hundebesitzerin Susanne Hopp aus Seershausen findet es schade, dass es solche staatlichen Verordnungen geben muss. „Aber leider beobachtet man, dass einige die Hunde nicht rauslassen.“ Was sie nicht verstehen mag: „Ein Hund braucht nun einmal regelmäßige Ansprache. Das muss man sich doch schon bei der Anschaffung überlegen, welche Verantwortung man übernimmt.“ Dass es nun zu solchen Regelungen kommen muss, sei ein „Zeichen der Verrohung der Gesellschaft“.

„Ob man damit die schwarzen Schafe kriegt?“

Auch Swetlana Fitz von der Hundeschule Ehra-Lessien hat beobachtet, dass für einige ein Hund eher ein Gegenstand denn „ein sozialer Partner“ ist. Besonders das Verbot der Zwingerhaltung, das auch in der Verordnung verankert ist, freut sie. Insofern sei die Neuregelung „nicht verkehrt“. Aber: „Ob man damit die schwarzen Schafe kriegt?“, fragt sie sich, ob die Verordnung auch greift. Nach wie vor würden Tiere etwa bei Schadensfällen als Sachgegenstand eingestuft. „Unsere Gesetze sind da oft voller Widersprüche.“

