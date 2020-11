Gifhorn

Der Anbau an der Adam-Riese-Schule nimmt immer mehr Form an. In diesen Tagen wird der Rohbau des Erdgeschosses abgeschlossen sein. Die Stadt Gifhorn stellte jetzt angesichts der Pandemie in kleiner Runde den Baufortschritt vor.

Grundsteinlegung oder Richtfest sehen anders aus. „Eigentlich wollten wir vorige Woche eine Grundsteinlegung machen. Das hat nicht geklappt“, sagt Bürgermeister Matthias Nerlich. „Mit dem Richtfest wird es wohl auch nichts.“ Doch Rektor Heiko Winkelmann und seine Schule haben Glück: „Wenn es fertig ist, dürfen Sie den Bau auf jeden Fall nutzen“, scherzt der Bürgermeister. Und bis dahin ist sowieso noch etwas Zeit, die Stadt rechnet nämlich mit dem Frühjahr 2022.

Oben ist die Mensa, unten der Ganztagstrakt: Und bis zum Erdgeschoss ist inzwischen der Rohbau gekommen. Die Stadt Gifhorn präsentierte am Freitag den Stand der Dinge beim Anbau der Adam-Riese-Schule.

Immerhin werde das Erdgeschoss in der kommenden Woche im Rohbau fertig, sagt Hochbau-Fachbereichsleiter Karsten Moritz. Am Donnerstag sei die Submission für die Zimmerarbeiten gewesen. „Wir haben Angebote bekommen.“ Am Freitag dann die Submission fürs Dach. Fassade und Fenster kämen in den kommenden Tagen in die Veröffentlichung.

„Ich freue mich, dass wir das trotz Corona umgesetzt bekommen“, sagt Winkelmann. Für 5,7 Millionen Euro – aktuell wird der Kostenrahmen gehalten – baut die Stadt den zweigeschossigen Anbau mit der Mensa auf 300 Quadratmetern im Obergeschoss und den Ganztagstrakt mit sechs Räumen, Sozialarbeiter-Büros und Nebenräumen für Sanitär und Heizung im Erdgeschoss. „Wir brauchen den Platz für den Ganztagsbetrieb“, sagt Winkelmann. Auch die Mensa-Lösung im Container sei kein Dauerzustand.

So lange bleiben die Container

Die Container werden laut Moritz so lange stehen, bis die Mensa in den Neubau einziehen kann. Nach dem Rückbau der Container entsteht an der Stelle der Verbindungsgang zwischen dem Altbau und dem Neubau der Adam-Riese-Schule.

Mensa im Obergeschoss: Schule ist sehr zufrieden

„Wir haben stark gerungen: Mensa oben oder Mensa unten – was macht Sinn?“, erinnert Moritz an die Beratungen. Die Entscheidung für das Obergeschoss ist für Winkelmann genau die richtige. „Alles, was Tagesgeschäft ist, spielt sich bei uns im Erdgeschoss ab.“ Das Essenfassen dagegen finde nur einmal am Tag statt. Insofern sei die ebenerdige Zugänglichkeit der Ganztagsräume vom Außengelände und vom Altbau her wichtiger.

Eisspeicher als neue Heiztechnik

Auch an anderer Stelle setzt die Stadt auf Innovation: Den neuen Trakt wird eine neuartige Eisspeicher-Technologie beheizen. Dabei nutzt ein Wärmetauscher die Erdwärme aus, ein Prinzip, nach dem in Wahrenholz die ganze Ortsmitte beheizt werden soll.

Von Dirk Reitmeister