Gifhorn

Die Skepsis überwiegt, sogar bei den Radfahrern selber: Nach drei von sechs Monaten Pilotphase zum ganztägigen Radeln in der Gifhorner Fußgängerzone sind viele Fußgänger und Radfahrer nicht überzeugt. Das hat eine nicht repräsentative Online-Umfrage der Aller-Zeitung ergeben. Die Stadtverwaltung selbst will Mitte des Monats erste Ergebnisse ihrer Befragung kundtun.

Fünf Fragen hat die Aller-Zeitung ihren Lesern gestellt, getrennt gerichtet an Fußgänger und Radfahrer. Nur 18 Fußgänger gaben an, sich von Radlern nicht beeinträchtigt zu fühlen. Das macht 1,9 Prozent der Stimmen aus. 302 Fußgänger finden die Freigabe in der Fuzo nicht gut, weil aus ihrer Sicht zu viele Radler rücksichtlos unterwegs sind. Sie machen einen Anteil von 32,5 Prozent aller Befragten aus.

Radeln in der Gifhorner Fuzo: Nicht nur Fußgänger, auch Radfahrer selbst sind noch eher skeptisch bis ablehnend. Quelle: Dirk Reitmiester

Auch die Radfahrer selbst sind eher skeptisch. 307 Umfrageteilnehmer geben als Radfahrer an, die neue Regelung zu befürworten und rücksichtsvoll zu fahren. Das sind 33 Prozent aller Teilnehmer. 293 geben an, Radfahrer zu sein und das Radeln durch die Fuzo eher skeptisch zu sehen. Ähnlich wie die Fußgänger bemängeln sie die Rücksichtslosigkeit von Radfahrern. Sie machen 31,5 Prozent aller Umfrageteilnehmer aus.

Insgesamt haben 930 Leserinnen und Leser an der Online-Umfrage teilgenommen. Nur zehn von ihnen (1,1 Prozent) gaben an, keine Meinung dazu zu haben.

Umfrage der Stadt Gifhorn soll repräsentativ sein

Noch bis Ende November läuft die Testphase zum ganztägigen Radeln durch die Fußgängerzone. Dann will die Stadt auch mit Blick auf die Auswertung eigener Befragungen entscheiden, ob es dauerhaft bleibt oder wieder die alte Regelung gilt: werktags Radfahren frei von 18 bis 11 Uhr. Das Planungsbüro Böregio begleitet das Projekt gutachterlich. Die Umfrage der Stadt soll repräsentativ sein.

Von Dirk Reitmeister