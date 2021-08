Ganz ohne Fleisch und Fisch: Die AZ gibt Tipps fürs vegane Grillen

Gifhorn

Sommerzeit ist Grillzeit. Statt des Schweinefilets oder der Hähnchenschenkel landen bei vielen zunehmend auch vegetarische und vegane Alternativen auf dem Rost. Die AZ hat deshalb Tipps für einen Grillabend ganz ohne tierische Produkte gesammelt.

„Es fragen immer mehr Leute nach veganen Grillprodukten und es werden immer mehr, die nicht nur wegen tierischen Aspekten auf Fleisch und Fisch verzichten wollen. Sondern zum Beispiel auch aus gesundheitlichen Gründen“, beobachtet Lisa Berndt, Mitarbeiterin im Sonnenschein Biomarkt in Wolfsburg.

Tofu eignet sich gut, um sich an vegane Produkte heranzutasten

Die Regale der Ersatzprodukte für Fleisch oder Käse sind in den Bio- und Supermärkten deshalb in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Besonders beliebt zum Grillen seien aber noch immer die Bratwurst-Alternativen aus Tofu, sagt Berndt. Aus ihrer Sicht ist das nicht ohne Grund so: „Ich empfehle mit Tofu anzufangen und sich so ranzutasten.“ Neben zu Milch verarbeiteten weißen Sojabohnen kommen laut Berndt oft auch das Weizeneiweiß Seitan und Lupine zum Einsatz. Beides ist laut der Biomarkt-Mitarbeiterin geschmacklich aber etwas spezieller: „Seitan ist ziemlich fest und Lupine eher zäh.“

Optisch ein Hingucker: Die Spieße mit Champignons, Paprika, Zwiebel und Jackfrucht. Quelle: Melanie Köster

Die laut Berndt besonders beliebten und schon fertig gewürzten Tofu-Würstchen der Firma „Taifun“ erinnern im AZ-Selbsttest von ihrer Konsistenz her tatsächlich sehr an die Vorbilder aus Fleisch. Auch der Geschmack ist für ein Ersatzprodukt überzeugend ähnlich. Die Zutatenliste bei dem Produkt ist dafür allerdings sehr lang.

In den Regalen gibt es zahlreiche Alternativen zum Fleisch

Neben Tofu und Seitan finden sich in den Regalen von Bio- und Supermärkten noch zahlreiche andere interessante Alternativen zu Fleisch. Zum Beispiel vegane Bratlinge auf Champignon-Basis, ergänzt durch Zwiebeln und Haferflocken. Sie überzeugen im AZ-Test nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich.

Getestet: Vegane Alternativen für den Grill. Quelle: Melanie Köster

Die Jackfrucht ist ebenfalls ein beliebtes Fleischimitat. Ihre faserige Konsistenz und die dunkelbraune Farbe erinnern schon rein optisch stark an ein tierisches Produkt. Geschmacklich kann die leicht süßlich schmeckende Frucht auf dem Grill-Spieß zusammen mit Zwiebel, Paprika und Champignons allerdings nicht so recht überzeugen – womöglich hätte sie länger in der Marinade ziehen müssen.

Möglichkeiten des Fleisch-Ersatzes Auf dem Markt gibt es zahlreiche Produkte, mit denen sich Fleisch ersetzen lässt. Unter anderem gehören dazu: Tofu Seitan Lupine Jackfrucht Tempeh Falafel Diverse Pilze (unter anderem Champignons, Steinpilze, Shiitake)

Auch Fisch-Imitate werden immer beliebter

Neben den schon länger beliebten Fleisch-Imitaten gibt es laut Sonnenschein Mitarbeiterin Berndt in diesem Jahr einen auffälligen Trend: „Die veganen Fisch-Sachen werden immer mehr“, berichtet sie. Insbesondere durch die Netflix-Doku „Seaspiracy“ habe die Nachfrage nochmal deutlich zugenommen. Im Sonnenschein Biomarkt ist beispielsweise Tofu-Thunfisch für Salate erhältlich. Außerdem gibt es Tofu-Shrimps, mit denen sich unter anderem Spieße für den Grill machen lassen.

Mindestens so gefragt wie die Alternativen zu Fleisch und Fisch sind laut Berndt die für Milchprodukte: „Im Gegensatz zu Fleisch sind das die Produkte, bei denen man einen Ersatz braucht.“ Bei Sonnenschein gehören verschiedene Sorten veganer Feta-Käse zum Sortiment. Er besteht in der Regel ebenfalls aus Soja, teilweise kombiniert mit veganen Joghurtkulturen und Kräutern. Auch tierfreie Soßen gibt es reichlich, die meisten basieren auf Sonnenblumenöl oder Rapsöl. „Die vegane Knoblauchsoße schmeckt beispielsweise ganz normal“, wirbt Berndt.

Große Auswahl: An veganen Soßen mangelt es in den Geschäften nicht. Quelle: Britta Schulze

Gut als Dip geeignet ist außerdem Hummus. Die auf Kichererbsen basierende orientalische Spezialität ist je nach Würzung mal eher neutral und mal pikant. Sie sättigt außerdem gut. Ähnliches gilt für die aus Avocados hergestellte „Guacamole“. Der Anbau der Frucht aus Mittelamerika steht allerdings aufgrund der Ökobilanz immer wieder in der Kritik.

Rezept: Jackfrucht-Spieße Im Internet und in Fachmagazinen, wie der Bio-Zeitschrift „Schrot & Korn“, lassen sich zahlreiche Anregungen für einen veganen Grillabend finden. WAZ-Redakteurin Melanie Köster hat das Rezept für die Jackfrucht-Spieße online gefunden. So hat sie es für zwei Personen umgesetzt: Für die Spieße: 2 Paprikas 500 Gramm Champignons 1 Zwiebel 200 Gramm Jackfrucht Für die Marinade: Einen Schuss Curry-Gewürz-Ketchup 3 Esslöffel Olivenöl Einen Schuss Wasser Gewürze (Pfeffer, Oregano, Basilikum, Knoblauch) Jackfrucht gibt es im Bioregal von Drogeriemärkten und in Bioläden abgepackt und bereits vorgekocht zu kaufen. Die Frucht sollte möglichst mehrere Stunden in der Marinade ziehen.

Gemüse geht immer

Neben den Ersatzprodukten für Fleisch, Fisch und Käse eignet sich zudem Grünzeug gut zum Grillen. „Gemüse geht immer“, meint Berndt. Sie empfiehlt Zucchinis und Süßkartoffeln. Aber auch Auberginen, Paprikas, Maiskolben und Tomaten eignen sich gut, um sie auf den Grill zu legen. Und: Sie sind bei vielen Fleischessern ebenfalls längst beliebte Beilagen.

Von Melanie Köster