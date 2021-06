Wird den Jugendlichen in Gamsen genügend geboten in Sachen Freizeittreff? Für die Ortsratsmitglieder Nicole Ziemann-Witt und Bernd Behrens lässt sich diese Frage klar mit „Nein“ beantworten. Daher möchten die beiden SPD-Politiker am Sportzentrum Nord ein solches Angebot schaffen – mit einem stufenweisen Konzept.