Radfahrer prallt mit Fußgängerin zusammen

Gamsen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in Gamsen wurden eine Fußgängerin und ein Radfahrer leicht verletzt. Ein 37-jähriger Gifhorner war mit seinem Fahrrad in Richtung Kästorf unterwegs. In Höhe des Autohauses Kühl übersah er eine vor ihm gehende 49-Jährige aus Gamsen. Der Radfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit der Fußgängerin nicht mehr vermeiden. Hierbei stürzte die 49-Jährige und musste leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins örtliche Klinikum gebracht werden. Auch der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Von der AZ-Redaktion