Marga und Kurt Hermann feiern eiserne Hochzeit

Sie sind seit Jahrzehnten echte Aktivposten des Gamsener Vereinslebens. Und am Dienstag feiern sie eiserne Hochzeit: Marga und Kurt Hermann sind auf den Tag genau seit 65 Jahren verheiratet.

Gefunkt hat es zwischen den beiden beim Tanz in den Mai 1953. Gut zwei Jahre später, am 23. Juni 1955, fand die kirchliche Trauung statt. Zunächst wohnte das junge Paar in Sülfeld – wegen der Nähe zum VW-Werk, wo Kurt Hermann beschäftigt war. 1960 zog es die beiden nach Gamsen, wo sie schließlich das Eigenheim bezogen, das sie noch heute bewohnen. Zwei Söhne und eine Tochter wurden geboren. Zur Familie gehören jetzt auch sieben Enkel und ein Urenkel, für die die beiden immer da sind.

Campingurlaub an der Ostsee

Nachdem die Familie zunächst mit Kind und Kegel im Käfer zu Campingurlauben an die Ostsee gefahren ist, ging es später mit dem Flugzeug nach Mallorca. Unvergesslich bleibt beiden ein Urlaub mit der gesamten Familie in Dänemark.

„Zu unserer langen Partnerschaft gehören auch viele gemeinsame Hobbys“, so die beiden Jubilare. Kurt Hermann spielte selbst Fußball und betreute anschließend über viele Jahre Herren- und Altherrenmannschaften des MTV Gamsen. Dabei wurde er stets von seiner Frau unterstützt. Aus Liebe zu ihr gab er zur Silberhochzeit 1980 aber die Betreuung der ersten Herrenmannschaft auf.

Viele Pokale zeugen sogar von Erfolgen auf Landesebene im Geflügelzuchtverein Gifhorn. Nicht vergessen werden die beiden das Jahr 1981, in dem Kurt Hermann König der Schützengilde Gamsen wurde – und sein Sohn Thomas sich gleichzeitig den Titel des Kinderkönigs sicherte. Beide sind begeisterte Schießsportler und errangen auch für die Kyffhäuser-Kameradschaft Gamsen, deren Vorsitzender Kurt Hermann viele Jahre war, zahlreiche Auszeichnungen. Marga Hermann ist auch heute noch Schriftführerin der Kameradschaft.

Fans des VfL Wolfsburg

Und dann ist da noch der VfL Wolfsburg. Über viele Jahre haben beide eine Dauerkarte gehabt. Inzwischen fahren die beiden Fans nicht mehr ins Stadion, verfolgen aber die VfL-Spiele und auch andere Sportarten im Fernsehen. Und dabei beweist auch die 85-Jährige ihren Sachverstand. „Sie kennt fast jeden Bundesligaspieler“, verrät Sohn Detlev.

Gern hätte das Jubiläumspaar seine eiserne Hochzeit groß mit Familie, Freunden und Vereinsvertretern gefeiert – wie schon die silberne und die goldene Hochzeit. Doch aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist das leider nicht möglich.

