Für Helfen vor Ort: Heuer verkauft Restware

Die Firma Fensterbau von Otto Heuer in Gamsen hat nach 50 Jahren ihre Tore geschlossen. Trotzdem standen jetzt noch viele Gegenstände bereit zum Angucken, Befühlen, Kaufen – und zwar zum Schnäppchenpreis. Da ließen sich am Samstag viele nicht lange bitten – sie kamen in der Hoffnung auf das eine oder andere kleine Angebot. „Rund 50 bis 60 Leute waren allein heute Vormittag hier“, freut sich der Gamsener über das Interesse. Und da gab es dann auch so manches Schnäppchen zu erstehen. „Fenster, Türen, Vordächer, Haustüren“ wurden laut Heuer verkauft im Laufe des Tages.

Türgriff für einen Euro

Gemeinsam mit seinem Sohn Olaf Heuer bot der Senior die Waren an. Seine Hoffnung dabei, dass genügend Leute kommen, die vielleicht gerade etwas an- oder umbauen wollen. Zu den Interessierten gehörte Eduard Geisler aus Platendorf. Er hatte eigentlich auf einen alten Wintergarten gehofft, der noch bei Heuer in der Halle an der Hamburger Straße stand. Aber Geisler hatte Pech. „Der Wintergarten war leider schon verkauft, als ich kam“, bedauerte der Platendorfer. Mehr Glück hatte Thomas Skreb, ebenfalls aus Platendorf. Er hatte sich vor einem Jahr einen Wintergarten gekauft und hoffte nun, dafür neue Dichtungen zu erstehen. Die gab es zwar nicht, dafür aber zwei Türgriffe – „das Stück für jeweils ein Euro“, triumphierte er.

Alles reduziert

„Wir haben alles reduziert“, sagte Heuer. „Das teure Garagentor hier kostet jetzt nicht mehr 1500, sondern 300 Euro“, nannte er ein Beispiel. „Sogar unserer Glitzerbrunnen ist weg“, schmunzelte Heuer. Auch Fenster, Türen, Haustüren und Vordächer wurden verkauft – zum Schnäppchenpreis. Der Gamsener möchte daran nichts verdienen. Er wollte die gut erhaltenen Waren aber auch nicht wegschmeißen oder verscherbeln. Fazit für ihn und seinen Sohn war es deshalb, die gut erhaltenen Sachen zu verkaufen und den Erlös zu 100 Prozent der AZ-Aktion Helfen vor Ort zu spenden.

Kein Leerstand

Wenn dann die bisherige Ausstellungshalle vollständig ausgeräumt ist, soll dort kein Leerstand sein. Laut Otto Heuer zieht ein Metallbauer ein. Anlass für den 75-jährigen Gamsener sich zu freuen, denn damit bleibe in seine ehemalige Firma als Handwerksstandort erhalten.

Von Hilke Kottlick