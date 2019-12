Gamsen

Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochabend in ein Einfamilienhaus im Gifhorner Ortsteil Gamsen ein, während die Bewohner nicht zuhause waren. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Durch ein zuvor aufgehebeltes rückwärtiges Fenster gelangten die Einbrecher in das Haus im Lerchenweg am nordwestlichen Ortsrand von Gamsen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Geld und Wertsachen. Sie entwendeten schließlich Bargeld und diverse Schmuckstücke im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 16.50 und 21 Uhr. Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe des Tatortes bittet die Polizei in Gifhorn unter der Telefonnummer (0 53 71) 98 00.

