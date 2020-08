Gamsen

Das Leben geht manchmal Umwege, und erst nach Jahren fügen sich Talente und Wünsche so zusammen, dass daraus ein neuer Lebensabschnitt entsteht. Janet Pfeiffer aus Gamsen ist so jemand. Aus ihrer grenzenlosen Tierliebe und dem Jugendtraum, einmal Floristin zu werden, ergibt sich nun etwas Neues. Willkommen in „Janet’s Kräuterzimmer“.

Jetzt fügen sich zwei große Leidenschaften zusammen

Nun, aus dem Kindheitswunsch, einmal Floristin zu werden, wurde nichts. Es mangelte schlicht und einfach an einem Ausbildungsplatz. Die heute 36-Jährige setzte damals einen Haken dran und setzte den Schwerpunkt auf ihre Tierliebe. Einige Zeit hatte sie eine Tierpension mit Gassi-geh-Service. „Jetzt fügt sich beides zusammen“, sagt sie lachend.

„Jede Pflanze hat ihre Aufgabe“

Schon seit Jahren ist das Thema Heilkräuter groß bei der 36-Jährigen. Auf Mittelaltermärkten – eine weitere Leidenschaft von ihr – mixt sie mit Besuchern etwa Salben aus Kräutern an. Auch das Räuchern ist seit Langem ein Thema. „Damit kann man Energie schaffen“, ist sie überzeugt. Und ahnt schon, dass sie damit in die Esoterik-Ecke abgeschoben werden könnte. Sie lächelt und schüttelt leicht den Kopf: „Man sagt doch nicht umsonst ,Es ist dicke Luft’.“ Für jede Lebenslage – etwa Trauerbegleitung – könne man individuelle Räuchermischungen erstellen. „Jede Pflanze hat ihre Aufgabe.“ Jeder Geruch könne Empfindungen wecken, der Chlorgeruch vom Freibadbesuch aus Kindheitstagen, die gebrannten Mandeln. „Da passiert ja was im Kopf“, sagt sie und setzt auf heilende Kräfte vom Kräuterrauch.

Überhaupt: Die Natur und ihre Kräfte – das fasziniert Janet Pfeiffer. Beispiel? Da klinkt sich Ehemann Patrick ins Gespräch ein und deutet zum Fuß. „Ich hatte Schuppenflechte. Vom Arzt gab es Cortisonsalbe.“ Bis seine Frau Ringelblumensalbe selbst anrührte. „Nach ein paar Wochen war alles wieder gut“, sagt er. Die Augen von Janet Pfeiffer strahlen. „Das ist der Punkt. Eine Tablette vom Arzt wirkt meist schnell, aber eine Pflanze braucht Zeit. Der Mensch ist zu ungeduldig.“ Und wüsste heutzutage immer weniger, welche Wundermittel die Vorfahren einst in der Natur fanden. Das möchte die Gamsenerin nun ändern.

Den Kräuter-Blumenstrauß bekommen die Hunde ins Futter

Anfang des Jahres schloss sie ihre Ausbildung zur Wild- und Heilkräuterfrau für Tiere und ihre Besitzer ab. Ihr Schwerpunkt: Pferd und Hund. Gerade erst war sie wieder mit Interessierten auf Kräuterwanderung. Meist geht es um zwei Pflanzen und darum, was wo wächst und wozu nützlich sein kann. Dann wird aus den Pflanzen Öl oder Salbe selbst hergestellt. Ein leckeres Nebenprodukt der jüngsten Tour steht für ihre beiden Hunde noch als Blumenstrauß auf dem Gartentisch. „Das mixe ich Oskar und Peppa heute Abend ins Futter“, erklärt sie. Schafgarbe, Spitzwegerich, Löwenzahn und Beifuß sind etwa dabei.

Wichtig: „Die Wirkung der Kräuter bei Tieren ist nicht 1:1 wie beim Menschen.“ Über diese Feinheiten möchte sie nun Tierhalter aufklären. Aktuell noch über Online-Angebote und einen Blog. „Aber am liebsten möchte ich das Hobby zum Beruf machen“, sagt Janet Pfeiffer. Mehr Infos im Internet unter https://janets-kraeuterzimmer.page4.com/

Von Andrea Posselt