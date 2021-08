Gamsen

Oftmals wandern ausgelesene Comics in die Altpapier-Tonne – nicht so bei Bennet Arlet in Gamsen. Der Zehnjährige aus der Ummerschen Heerstraße 25 hat jetzt seinen eigenen Tausch-Bücherschrank. Bei der Umsetzung des tollen Projekts half dem kleinen Lese-Fan sein Großvater Helmut.

Nicht mehr benötigte Comics und Bücher mit anderen Kindern tauschen: „Er ist vor kurzer Zeit mit dieser Idee auf mich zugekommen, weil er einen Fernsehbeitrag darüber gesehen hatte“, berichtet Helmut Arlet. Für den 64-Jährigen aus Gamsen war es eine Selbstverständlichkeit, seinem Enkelsohn bei der Projekt-Realisierung zu helfen.

Teamarbeit beim Schrankbau

„Ich hatte noch einen ausgedienten und ausrangierten Schrank im Keller, der sich dafür bestens geeignet hat“, so der Rentner. Wenig später gingen die beiden Handwerker – auch Bennets Mutter Dana packte mit an – dann gemeinsam das Projekt an. Als Ablagefläche für das Tausch-Lesematerial wurden noch Ablageplatten in den alten Schrank eingebaut. Aus dem Baumarkt besorgte sich Großvater Helmut zudem durchsichtige Kunstdzoffscheiben, die er mit Secomastik-Silicon in die Schrank-Vorderseite einpasste. „So ist der Inhalt auch vor Regen und Wind geschützt“, sagt der 64-Jährige. Nach nur zwei Tagen war der Tausch-Schrank dann einsatzbereit. Material für knapp 30 Euro wurde verbaut.

Kleine Schwester ist mit dabei

In dem schmucken und weiß gestrichenen Möbelstück hat inzwischen nicht nur Bennet seine nicht mehr benötigten Comic-Hefte einsortiert. Auch Schwester Hanna (7) bietet in dem Schränkchen ihre ausgelesenen Kinderbücher zum Tausch an. „Es läuft wirklich prima – Kinder und Erwachsene nutzen das neue Angebot“, freut sich Großvater Helmut Arlet. „Lesen und lesen lassen – schau mal rein“: Mit diesem Slogan, der in bunten Buchstaben auf einem Aufsatz des Schrankes steht, werben Hanna und Bruder Bennet inzwischen erfolgreich für ihre Idee.

Helmut Arlet will den Tausch-Schrank jetzt auch noch für die Herbst- und Wintermonate vorbereiten, denn gerade dann wird ja bekanntlich viel gelesen. „Er wird mit einer Beleuchtung ausgestattet und kann auf diese Art und Weise auch in der dunklen Jahreszeit genutzt werden“, kündigt der 64-Jährige an. Bennet, der fast sein gesamtes Taschengeld für sein Lese-Hobby ausgibt, wird dann sicherlich wieder mit anpacken.

Von Uwe Stadtlich