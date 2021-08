Gifhorn

Wenn zwei sich streiten, ärgert sich in diesem Fall der Dritte: Die Lokführer-Gewerkschaft GDL lässt im Zoff mit der Deutschen Bahn erneut die Muskeln spielen. Ab Donnerstag soll fünf Tage lang gestreikt werden. Die Folgen – vor allem bei Fernreisen – sind enorm.

Für den Landkreis Gifhorn seien die direkten Auswirkungen „eher etwas geringer im Gegensatz etwa zu Wolfsburg“, sagt Holger Klages vom Fahrgastverband Pro Bahn. Pendler, die auf den Zug setzen, dürften kaum betroffen sein, da Erixx und Enno nicht bestreikt werden.

„Der Fahrgast muss jetzt sehen, wie er klarkommt“

„Es ist das gute Recht, dass die Lokführer ihre Interessen vertreten. Aber der Fahrgast muss jetzt sehen, wie er klar kommt“, sagt Klages. Er denkt gerade an Reiserückkehrer und jene, die arbeitsbedingt aufs Zugfahren angewiesen sind.

Seine Prognose: Die Fronten seien so verhärtet, dass er den Streikführenden alles zutraue, was eine noch massivere Streikwelle angeht. Einen Imageschaden werde das Verkehrsmittel Zug sicher bekommen, meint Klages. „Schade, wo wir doch gerade für den Einstunden-Takt werben. So treiben wir Leute ins Auto.“

AZ-Service: Wie läuft es nun mit Bahntickets

Was passiert eigentlich mit den bereits gekauften Tickets? Die Bahn gibt Antwort: Alle bereits gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs für Strecken, die vom 2. bis einschließlich 7. September vom GDL-Streik betroffen sind, behalten ihre Gültigkeit. Sie können zwischen dem 30. August und einschließlich 17. September flexibel genutzt werden.

Bei Sparpreisen und Super Sparpreisen ist die Zugbindung aufgehoben. Für die Weiterfahrt können auch andere Züge genutzt werden, dies gilt auch für Züge des Nahverkehrs (RE, RB, IRE und S-Bahn). Zudem gelten erneut umfangreiche Kulanzmaßnahmen, Fahrkarten können alternativ kostenfrei erstattet werden. Für wen ein Umplanen nicht möglich ist, der sollte auf jeden Fall einen Sitzplatz reservieren.

Ersatzfahrplan der Bahn

Welche Züge verkehren und wo es zu Ausfällen kommt, findet sich seit Dienstag im Ersatzfahrplan für den Fernverkehr in der Fahrplanauskunft auf bahn.de und in der App DB Navigator. Infos dazu bietet auch die kostenlose Streikhotline unter Tel. (08 000) 99 66 33.

Erixx eingeschränkt wegen Personalengpässen

Wie steht es mit Fahrgästen von Erixx (zwischen Uelzen und Braunschweig) und Enno (Gifhorn-Süd in Richtung Wolfsburg und Hannover)? Mit Stand 31. August heißt es auf der Erixx-Homepage: „Es tut uns leid – weiterhin müssen wir einige Zugleistungen bei Erixx durch Busse ersetzen.“

Mit dem von der Deutschen Bahn angekündigten Streik hat das nichts zu tun, eher mit Personalengpässen. Auf alle Fälle empfiehlt Erixx: „Wir bitten Sie deshalb darum, sich vor Antritt der Fahrt in der elektronischen Fahrplanauskunft zu informieren. Alle Fahrplandaten werden dort laufend aktualisiert.“ Beim Enno gibt es keinerlei solche Hinweise auf der Homepage.

Das ist nun wichtig für Pendler

Was müssen Arbeitnehmer, die als Pendler sonst mit der Bahn unterwegs sind, jetzt eigentlich beachten? Können sie sich bei Verspätungen oder gar Fehltagen auf den Streik berufen? Da gibt es klare arbeitsrechtliche Vorgaben. Wer zu spät oder gar nicht zur Arbeit kommt, weil wegen eines Streiks die öffentlichen Verkehrsmittel ausfallen, hat keinen Rechtsanspruch auf Bezahlung.

Arbeitnehmer ist in der Pflicht, pünktlich zur Arbeit zu kommen

Ein Nachholen der Arbeitszeit oder eine Verrechnung mit Überstunden oder Urlaubstagen hängt vom Wohlwollen des Chefs ab – wenn es keine entsprechenden Betriebsvereinbarungen oder Paragrafen in Tarifverträgen gibt. Der Arbeitnehmer trägt das sogenannte Wegerisiko, er muss also alles Zumutbare unternehmen, um pünktlich zur Arbeit zu kommen – also sich rechtzeitig informieren und um alternative Fahrmöglichkeiten kümmern. Klappt das nicht, droht neben der Lohnkürzung eine Abmahnung oder bei mehrfachen Vorfällen möglicherweise sogar die Kündigung.

Von Christina Rudert, Thorsten Behrens, Andrea Posselt